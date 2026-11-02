देवास TI हत्याकांड: बलिदानी दिलीप पुरी के परिजनों ने उठाई CBI जांच, शराब तस्करी रोकने में गई जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। जिले के खातेगांव में अवैध शराब से भरे ट्रक को रोकने के दौरान बलिदानी हुए थाना प्रभारी (TI) दिलीप पुरी का सोमवार को उनके पैतृक गांव बरमंडल (धार) में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सामाजिक परंपरा और मान्यताओं के अनुसार पार्थिव शरीर को मुखाग्नि देने के बजाय गांव में निर्धारित स्थल पर भू-समाधि दी गई।

समाधि देने की यह प्रक्रिया उनके बेटे के माध्यम से पूरी कराई गई। इस दौरान पुलिस बल ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर बलिदानी को अंतिम विदाई दी। अंतिम संस्कार के दौरान संभागीय आयुक्त भास्कर लक्षकार, इंदौर रेंज के आईजी अनुराग, धार कलेक्टर राजीव रंजन मीना, एसपी सचिन शर्मा सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे।