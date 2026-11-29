नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। शहर के मध्य स्थित सुपर मार्केट की एक कपड़े की दुकान में रविवार सुबह अचानक आग लग गई। आग देखते ही देखते विकराल हो गई और दुकान में रखा सारा माल जलकर राख हो गया। लापरवाही की हद यह थी कि जब दमकल मौके पर पहुंची, तो परिसर के सार्वजनिक द्वार पर ताला लटका मिला। इसके चलते दमकलकर्मियों को आग बुझाने के लिए मौके तक पहुंचने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। आग से 15 लाख रुपये से अधिक के नुकसान की आशंका जताई जा रही है।

नाहर दरवाजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सुपर मार्केट स्थित 'प्रिया कलेक्शन' कपड़े की दुकान में रविवार सुबह अचानक आग लगी थी। आग की सूचना मिलते ही नगर निगम की दो दमकलें मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।