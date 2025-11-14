अब विश्व में चमकेगा ‘पन्ना का हीरा’, मिला GI Tag, अंतरराष्ट्रीय मंच पर मिलेगी एक विशिष्ट पहचान

नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। बुंदेलखंड के पन्ना की बेशकीमती रत्न गरवा धरती हीरे की खदानों के लिए देश और दुनिया में प्रसिद्ध है। दूर-दूर से इसकी तमन्ना लिए लोग यहां पर उथली हीरे की खदानों को खोदने के लिए पन्ना पहुंचते है । लेकिन इस धरती से निकलने वाला हीरा अब हो खास होगा क्योंकि यह से निकलने वाले हीरों को अब एक विशिष्ट पहचान मिल गई है जिसे हम जीआई टैग (GI Tag) के नाम से जानते है जो कि अब इस पन्ना के हीरे को मिल गया है। जीआई टैग मिलने से पन्ना के हीरों की कीमत व महत्व और बढ़ जायेगा। मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड का गौरव को बढ़ाने वाली यह खुशखबरी पन्ना के हीरा अधिकारी रवि पटेल ने दी है।

पन्ना के हीरों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी कीमत उन्होंने बताया कि जीआई टैग मिलने से पन्ना के हीरों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमत बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि जीआई (ज्योग्राफिकल इंडिकेशन) यानी भौगोलिक संकेत एक प्रतीक है, जो मुख्य रूप से किसी उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है। जिस वस्तु को यह टैग मिलता है, वह उसकी विशेषता बताता है। पन्ना के हीरों को जीआई टैग मिले, इसके लिए ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी लखनऊ ने चेन्नई स्थित संस्था में जून 2023 में आवेदन किया था। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करने वाली यह संस्था पूरी जांच पड़ताल और छानबीन के बाद जीआई टैग देती है। जीआई टैग मिलने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में उस प्रोडक्ट की कीमत व महत्व बढ़ जाता है।