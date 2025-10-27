मेरी खबरें
    MP News: सराफा कारोबारी के मुनीम से 1.25 करोड़ रुपये की चोरी का खुलासा, रकम के साथ 1 आरोपी गिरफ्तार

    छतरपुर के सराफा व्यापारी के मुनीम से 1.25 करोड़ रुपये चुराने वाले चोर को देवास और धार पुलिस ने मिलकर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की गई पूरी रकम बरामद कर ली है। वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 27 Oct 2025 03:29:12 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 27 Oct 2025 03:35:25 PM (IST)
    MP News: सराफा कारोबारी के मुनीम से 1.25 करोड़ रुपये की चोरी का खुलासा, रकम के साथ 1 आरोपी गिरफ्तार
    1.25 करोड़ के चोरी का खुलासा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास: छतरपुर निवासी सराफा कारोबारी के मुनीम से हुई 1.25 करोड़ रुपये की चोरी का देवास पुलिस ने खुलासा कर दिया है। धार पुलिस से समन्वय कर एक आरोपी को धरमपुरी से गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से चोरी गई पूरी रकम बरामद कर ली गई है।

    पुलिस के अनुसार, फरियादी आशीष गुप्ता निवासी नौगांव, जिला छतरपुर ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय देवास में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका मुनीम नितेश कुमार सेन दीपावली पर सोने-चांदी की खरीददारी के लिए 16 अक्टूबर को करीब 1.25 करोड़ रुपये लेकर महाकाल बस से इंदौर जा रहा था। बस अगले दिन सुबह करीब 5.30 बजे थाना सोनकच्छ क्षेत्र के पप्पू एंड पप्पू रिसोर्ट पर रुकी। इस दौरान नितेश बस से नीचे उतरा और जब लौटा तो देखा कि उसकी सीट से पैसों से भरा बैग गायब था।


    naidunia_image

    बैग चोरी कर अज्ञात बदमाश सफेद रंग की कार से फरार हो गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीजी उमेश जोगा और डीआईजी नवनीत भसीन ने एसपी देवास पुनीत गेहलोत को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

    एएसपी जयवीर सिंह भदौरिया और एसडीओपी दीपा माण्डवे के मार्गदर्शन में तीन विशेष पुलिस टीम गठित की गईं। तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के साथ बस और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें दो अज्ञात आरोपी बैग चोरी करते दिखे। मुखबिरों की मदद से उनकी पहचान धार जिले के धरमपुरी क्षेत्र के रूप में हुई।

    naidunia_image

    देवास और धार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

    देवास और धार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में धरमपुरी से आरोपी नामदार (पुत्र शहजाद खान निवासी खेरवा जागीर, थाना मनावर) को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से चोरी की पूरी ₹1.25 करोड़ की रकम बरामद की गई। पूछताछ में आरोपी ने अपने साथियों के साथ वारदात करना स्वीकार किया। पुलिस ने अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

