मध्य प्रदेश व गुजरात के शहरों और 28 गांवों में दबिश के बाद पकड़ाए देवास के तीन शातिर चोर

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास : जिला मुख्यालय से 20 किमी दूर बरोठा में दो अक्टूबर की रात सराफा व्यापारी के यहां से नकदी व जेवरों की चोरी के मामले में जांच करते हुए पुलिस ने तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी धरपकड़ के लिए पुलिस मप्र व गुजरात के कुछ शहरों व 28 गांवों में पहुंची।

25 दिनों की मेहनत के बाद चोर पुलिस के हत्थे चढ़े 25 दिनों की मेहनत के बाद चोर पुलिस के हत्थे चढ़े। इस दौरान 200 स्थानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। चोरों के पास से चोरी के जेवर, नकदी सहित 1.51 लाख का सामान बरामद कर लिया गया है। पूछताछ में चोरों ने पूर्व में तीन और वारदात करना स्वीकारा है। इन चोरियों का भी करीब एक लाख रुपए कीमती सामान बरामद किया गया है।

चांदी के जेवरात, चेन, बिछुड़ी, बच्चों की पायल एवं अन्य सामान चोरी किया था सराफा व्यापारी राजेश सोनी निवासी रामदेव मार्ग बरोठा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि दो अक्टूबर की रात दो से ढाई बजे के बीच अज्ञात बदमाशों द्वारा उनकी दुकान का शटर तोड़कर अंदर रखे रखे चांदी के जेवरात, चेन, बिछुड़ी, बच्चों की पायल एवं अन्य सामान चोरी कर लिया गया। 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखे जांच शुरू करते पुलिस टीम ने घटनास्थल एवं आसपास के क्षेत्रों के 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखे जिसमें संदिग्धों के शामिल होने का पता चला। इसके व मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस टीम द्वारा लगातार 25 दिनों तक मप्र एवं गुजरात के विभिन्न स्थानों पर आरोपियों की तलाश की गई।