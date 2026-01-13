इंदौर-बैतूल हाईवे पर बस और ट्रेलर के बीच टक़्कर, दंपती सहित तीन लोगों की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर बिजवाड़ क्षेत्र में बैतूल सें इंदौर जा रही बस और सामने सें आये ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बस सवार दम्पती सहित तीन यात्रियों की मौत हो गई। दो यात्रियों ने मौक़े पर दम तोड़ा जबकि तीसरे की इंदौर ले जाते समय मौत हो गई।

पुलिस सहायता केंद्र बिजवाड़ से मिली जानकारी के अनुसार संजू पुत्र सुकंदक उम्र 58 वर्ष निवासी चिचोली बैतूल, राधिका पति संजू उम्र 55 वर्ष निवासी चिचोली बैतूल, सीमाबाई पति लकी उम्र 28 वर्ष निवासी बैतूल की हादसे में मौत हुई है।