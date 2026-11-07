देवास TI हत्याकांड मामला: माफिया राहुल का नहीं, जबलपुर की आदिवासी महिला का निकला पेट्रोल पंप

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। देवास के खातेगांव टीआई दिलीप पुरी की हत्या के मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपित बहुत शातिर ढंग से शराब कारोबार संचालित करते थे। बड़वानी का निवासी पाटेंद्र जायसवाल है, लेकिन वहां की शराब दुकानों का लाइसेंसी मनीष जायसवाल है।

इंटरचेंज कर शराब दुकान चला रहे थे टिमरनी की दुकान का लाइसेंस पाटेंद्र के नाम है, जहां राहुल जायसवाल रहता है। वे इंटरचेंज कर शराब दुकान चला रहे थे। पुलिस को आशंका है कि इसके पीछे आरोपितों की यही मंशा होगी कि पकड़े जाने पर वे लोकेशन की बात कहकर कोर्ट में अपना बचाव कर सकें।

पेट्रोल पंप चला रहा था शराब माफिया राहुल दस्तावेजों से पता चला है कि टिमरनी की दुकान राहुल ने पाटेंद्र को किराए पर दे रखी है, जबकि पाटेंद्र यहां का लाइसेंसी है। एक तथ्य यह भी सामने आया है कि राहुल ने टिमरनी में जो पेट्रोल पंप खोला है, कागजों में वह जबलपुर निवासी आदिवासी महिला के नाम पर है। पुलिस यह पता लगा रही है कि क्या शराब के रुपयों से राहुल ने पंप खोला है। इसके लिए आयकर विभाग को पत्र लिखा जा रहा है। टिमरनी वाइन शॉप के मैनेजर भूपेंद्र राणा रिमांड पर हत्या के मामले में पुलिस की जांच जारी है। अब तक गिरफ्तार किए गए आरोपितों से पूछताछ के बाद टिमरनी वाइन शॉप के मैनेजर भूपेंद्र राणा को आरोपी बनाया गया है। कोर्ट में पेश कर उसे रिमांड पर लिया गया है। फरार आरोपित मनीष, मोहिन व पाटेंद्र की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग जगहों पर टीमें भेजी गई हैं। एक टीम गुजरात भी गई है।