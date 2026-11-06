TI हत्याकांड मामला: पेट्रोल पंप की आड़ में शराब का धंधा, फास्टैग डेटा से तस्करी के रूट का खुलासा

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। खातेगांव टीआई दिलीप पुरी की हत्या के मामले में पुलिस की जांच जारी है। अब तक गिरफ्तार किए गए आरोपितों से पूछताछ के बाद टिमरनी वाइन शॉप के मैनेजर भूपेंद्र राणा को आरोपित बनाया गया है। कोर्ट में पेश कर उसे रिमांड पर लिया गया है। फरार आरोपित मनीष, मोहिन व पाटेंद्र की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग जगहों पर टीमें भेजी गई हैं। एक टीम गुजरात भी गई है।

फास्टैग डेटा से तस्करी के रूट का खुलासा एसपी आदित्य मिश्रा के अनुसार, आरोपित जिस वाहन से शराब तस्करी करते थे, उसके फास्टैग का छह माह का डाटा निकलवाया गया है कि वह कब-कब किन-किन टोल से गुजरा था। जांच में राऊ, पीथमपुर, आलीराजपुर के रूट की बात सामने आई है; इसी मार्ग से आवाजाही होती थी। जिस व्यक्ति ने वाहन को मॉडिफाइड किया था, उसको भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है।

राहुल जायसवाल से पूछताछ में पेट्रोल पंप संचालन की बात सामने आई थी। तस्दीक के बाद पता चला कि पंप के दस्तावेज उसके नाम नहीं हैं। अपने शराब के धंधे को छिपाने के लिए वह पंप का सहारा लेता था। बसें भी जब्त की जा रही हैं। हरदा-टिमरनी की तीन दुकानों के ऑफिस से दस्तावेज जब्त किए गए हैं। टिमरनी वाइन शॉप में एक कंबाइंड ऑफिस था, जहां से कुछ दस्तावेज मिले हैं। कैश प्रॉफिट कैसे तीनों पार्टनरों में बंटता था, उसके कागजात व डायरी मिली है। बड़ी संख्या में नकद राशि जब्त की गई है। जिस बैच नंबर की शराब थी, उसके दस्तावेज जब्त किए गए हैं। आरोपित विजय राव को लेकर एक टीम इंदौर गई आरोपित विजय राव को लेकर एक टीम इंदौर गई है। पुलिस पता लगा रही है कि क्या विजय राव ने पहले के प्रकरणों में भी आरोपितों की ओर से न्यायालयीन प्रक्रिया में सहभागिता की थी। केरम को लेकर टीम आलीराजपुर की तरफ गई है, जहां शराब सप्लाई के तरीकों की पड़ताल व इससे जुड़े अन्य तथ्य खंगाले जा रहे हैं। उसकी पत्नी व कियोस्क के खाते से वाहन पर बैंक फाइनेंस की किस्त कटने की जानकारी मिली है। कुछ आरोपित फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग जगहों पर टीमें भेजी गई हैं।