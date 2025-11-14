MP Balcony Collapse: घर की बालकनी के नीचे बैठे सेवानिवृत्त डीएसपी पर अचानक छज्जा गिरा, हिम्मत सिंह राणा की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास: मध्य-प्रदेश को देवास शहर के विजयनगर क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार सेवानिवृत्त डीएसपी हिम्मत सिंह राणा अपने घर की बालकनी के नीचे रोजाना की तरह बैठे थे, तभी अचानक ऊपर से छत का हिस्सा (छज्जा) तेज धमाके के साथ गिर पड़ा। भारी मलबे के नीचे दबने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। एडिशनल एसपी जयवीर भदौरिया, सीएसपी एच एन बाथम और सिविल लाइन टीआई हितेश पाटिल तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायज़ा लिया। फिलहाल मौके पर पंचनामा कार्रवाई जारी है और हादसे के सही कारणों की जांच की जा रही है। घटना से क्षेत्र में शोक और सनसनी का माहौल है।