    देवास के विजयनगर क्षेत्र में एक भयावह हादसा हुआ है जिसमें सेवानिवृत्त डीएसपी हिम्मत सिंह राणा की मौत हो गई। वे अपने घर की बालकनी के नीचे बैठे थे जब ऊपर से छज्जा अचानक टूटकर तेज आवाज के साथ नीचे गिरा। भारी मलबे में दबने से उनका निधन मौके पर हो गया।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 04:42:34 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 04:42:34 PM (IST)
    MP Balcony Collapse: घर की बालकनी के नीचे बैठे सेवानिवृत्त डीएसपी पर अचानक छज्जा गिरा, हिम्मत सिंह राणा की मौत
    सेवानिवृत्त डीएसपी हिम्मत सिंह राणा की फाइल फोटो, पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची।

    HighLights

    1. एडिशनल SP और फोर्स तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे हैं।
    2. मौके पर पंचनामा कराया गया, हादसे के कारण जांच जारी।
    3. क्षेत्र में शोक और सनसनी, परिवार गहरे सदमे में है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास: मध्य-प्रदेश को देवास शहर के विजयनगर क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार सेवानिवृत्त डीएसपी हिम्मत सिंह राणा अपने घर की बालकनी के नीचे रोजाना की तरह बैठे थे, तभी अचानक ऊपर से छत का हिस्सा (छज्जा) तेज धमाके के साथ गिर पड़ा। भारी मलबे के नीचे दबने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

    naidunia_image

    हादसे की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। एडिशनल एसपी जयवीर भदौरिया, सीएसपी एच एन बाथम और सिविल लाइन टीआई हितेश पाटिल तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायज़ा लिया। फिलहाल मौके पर पंचनामा कार्रवाई जारी है और हादसे के सही कारणों की जांच की जा रही है। घटना से क्षेत्र में शोक और सनसनी का माहौल है।


