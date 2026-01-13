बीयर में नशीली दवा मिलकर पिलाई और फिर ब्लेड से रेता गला... बीमा के पैसों के लिए पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास: शहर के बायपास स्थित नौसराबाद पशु हाट के समीप एक युवक का शव तीन दिन पहले रक्त रंजित अवस्था में मिला था। पोस्टमॉर्टम के बाद पता चला था कि मृतक का गला रेत कर उसकी हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस ने घटना के दूसरे दिन ही चार संदिग्धों को गिरफ्तार कर पूछताछ की। पता चला कि पत्नी ने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर पति की हत्या को अंजाम दिया और शव को बायपास पर ठिकाने लगाकर बीमा क्लेम करने की साजिश रची थी। मामले में चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया।

मामले का खुलासा एएसपी जयवीर सिंह भदौरिया ने सोमवार को पत्रकार वार्ता में किया। उन्होंने बताया कि अंधे कत्ल का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया है। मृतक की पहचान राकेश मालवीय निवासी साईंनाथ कॉलोनी के रूप में हुई थी। प्रारंभ में मामला सड़क दुर्घटना का प्रतीत हुआ लेकिन पीएम रिपोर्ट और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद के मार्गदर्शन में टीम गठित की गई। टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की, जिसमें आरोपित घटना को अंजाम देकर भागते हुए कैद हो गए। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर सूचना के आधार पर मृतक की पत्नी रीना से सख्ती से पूछताछ की। उसने अपने प्रेमी देवेंद्र यादव और अन्य साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रचने की बात स्वीकार की। बीमा क्लेम के लालच में पति की हत्या पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मृतक की पत्नी रीना और आरोपी देवेंद्र दोनों इंदौर में एक क्लेम एक्सपर्ट वकील के पास कार्यरत थे। बताया गया है कि रीना क्लेम का कार्य देखती थी और देवेंद्र वकील का वाहन चालक था। करीब तीन वर्षों से दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। आरोपी पत्नी ने पति को रास्ते से हटाकर बीमा क्लेम की राशि हड़पने की साजिश रची थी। पत्नी और प्रेमी 8 जनवरी को इंदौर से देवास आए और मृतक को पत्नी ने बीयर में नींद की गोलियां मिलाकर पिलाई। इसके बाद आरोपी देवेंद्र यादव और संजय उर्फ संजू ने उसकी हत्या कर दी।