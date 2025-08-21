MP News: एंबुलेंस नहीं मिलने से नवजात की मौत... घर पर डिलीवरी के बाद बच्चे की बिगड़ी हालत

नईदुनिया न्यूज, देवास। जिले में मरीजों को अस्पताल तक लाने-ले जाने की सुविधा के लिए कागजों पर 44 एंबुलेंस दौड़ने के दावों के उलट धरातल पर स्थिति चिंताजनक है। कई दूरस्थ क्षेत्रों में समय पर 108 एंबुलेंस नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारण मरीजों की हालत बिगड़ रही है।

जिले के अंतिम छोर पर स्थित नेमावर में समय पर एंबुलेंस नहीं आने के कारण एक गर्भवती को समय से अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका और उसे घर में ही प्रसव हो गया, बाद में नवजात की हालत बिगड़ गई। स्वजन एक लोडिंग वाहन से जच्चा-बच्चा को लेकर नेमावर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे जहां जांच के बाद नवजात को मृत घोषित कर दिया गया।