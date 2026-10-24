देवास में पुलिस की नौकरी दिलाने के नाम पर महिला से 10.60 लाख की ठगी, परीक्षा में पास कराने का दिया था झांसा

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास : पुलिस विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक महिला से 10.60 लाख रुपये लेने का मामला सामने आया है। पीड़िता ब्लाउज सिलाई की दुकान चलाती है। शिकायत के अनुसार परिचित महिला ने अपने पति के साथ मिलकर उसे पुलिस भर्ती परीक्षा में पास कराने और नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाया। इसके बाद मंदसौर जिले में असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (एएसआई) पद का फर्जी जॉइनिंग लेटर व्हाट्सएप पर भेजा और नकद व आनलाइन माध्यम से रुपये ले लिए।

सिविल लाइन पुलिस को की गई शिकायत में विश्वकर्मा नगर निवासी अर्चना कुमावत ने बताया कि वह उज्जैन रोड पर ब्लाउज सिलाई की दुकान चलाती हैं। मिश्रीलाल नगर निवासी नीतू कुमावत उनकी दुकान पर कपड़े सिलवाने आती थी। इसी दौरान दोनों की पहचान हुई। अर्चना ने 3 सितंबर 2023 को पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा दी थी, लेकिन उनके नंबर कम आए। इसकी जानकारी नीतू को दी तो उसने अपने पति नरेंद्र कुमावत के जरिए परीक्षा में पास कराने और नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाया।