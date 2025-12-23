सोनोग्राफी सेंटर पर 'सिस्टम' की सर्जरी... एक्सरे टेक्नीशियन कर रहा था जांच, स्वास्थ्य विभाग ने जड़ा ताला

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मंगलवार को देवास में भगतसिंह मार्ग पर संचालित इंदौर डायग्नोस्टिक सोनोग्राफी सेंटर पर आकस्मिक निरीक्षण किया। टीम जब पहुंची तो मौके पर एक व्यक्ति महिला की सोनोग्राफी करता मिला। टीम ने जब उसकी योग्यता पूछी तो बताया कि वह एक्सरे टेक्नीशियन है। टीम ने संबंधित को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वह मौके से भाग निकला। कार्रवाई के बाद सेंटर को बंद करवा दिया गया। इधर बाद में यह पता चला कि इसी नाम से शिप्रा में भी सेंटर है। वहां भी टीम पहुंची लेकिन सेंटर बंद मिला। इस सेंटर पर भी नोटिस चस्पा किया गया।

अनियमितताएं मिलने पर वापस कराई महिलाओं की राशि जिला स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.संतोष कोतकर व टीम मंगलवार दोपहर 1.25 बजे सेंटर पर पहुंची। यहां 5 से ज्यादा महिलाएं सोनोग्राफी कराने आई हुई थी, जिनसे 1000 से 1400 रुपये तक जमा करवाए गए थे। टीम को यहां गंभीर अनियमितता मिली, जिसके चलते रिकार्ड जब्ती कर सभी महिलाओं द्वारा जमा राशि उन्हें वापस करवाई और सोनोग्राफी सेंटर को बंद किया गया।