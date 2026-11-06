धार में कपास के खेत से उखाड़े 1134 गांजे के पौधे, 518 किलो से ज्यादा वजन

नईदुनिया न्यूज, टांडा (धार) : कपास की फसल के बीच गांजे के पौधे लगाकर अवैध कारोबार को अंजाम दिया जा रहा था। बाहर से देखने पर खेत में कपास की खेती नजर आती थी, लेकिन इसी फसल की आड़ में गांजे के पौधे भी तैयार किए जा रहे थे।

ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने ग्राम जाली में कार्रवाई कर गांजे के 1134 हरे पौधे जब्त किए हैं। इनका कुल वजन 518.335 किलोग्राम और अनुमानित बाजार मूल्य करीब एक करोड़ तीन लाख रुपये बताया गया है। ग्राम जाली निवासी भंगड़ा पुत्र थावला कटारा को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया है। पूछताछ में गांजे के बीज के स्रोत, खेती के उद्देश्य और सप्लाई नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। आरोपित ने कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम भी बताए हैं, जो फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

करौंदिया खुर्द में 150 पौधे जब्त, आरोपित गिरफ्तार मनावर : उमरबन क्षेत्र के ग्राम करौंदिया खुर्द में खेती की आड़ में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार का मामला सामने आया है। किसान अपने खेत में कपास और तुअर की फसल के बीच गांजे के पौधे उगा रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर अवैध खेती का पर्दाफाश किया। खेत से गांजे के 150 हरे पौधे जब्त किए हैं, जिसका कुल वजन चार क्विंटल 51 किलोग्राम और अनुमानित कीमत चार लाख 12 हजार रुपये बताई गई है। प्रेस वार्ता में एसडीओपी प्रदीप वाल्टर ने बताया कि आपरेशन प्रहार के तहत ग्राम करौंदिया खुर्द में एक किसान फसल के बीच अवैध रूप से गांजे के पौधे लगा रखा था।