धार में कपास-तुअर के बीच उगा रखे थे गांजे के 360 पौधे, खेत मालिक गिरफ्तार

नईदुनिया न्यूज, गंधवानी (धार) : कपास और तुवर की फसल के बीच गांजे की अवैध खेती की जा रही थी। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने गंधवानी थाना क्षेत्र के ग्राम बोरदा में खेत पर दबिश दी। तलाशी के दौरान गांजे के 360 हरे पौधे मिले, जिनका कुल वजन 433.70 किलोग्राम है। पुलिस ने पौधों को जब्त किया है। इनकी अनुमानित कीमत 43 लाख रुपये बताई गई है। मामले में पुलिस ने 45 वर्षीय मगरसिंह बिलवाल को गिरफ्तार किया है।

खेतों में गांजे की अवैध खेती की सूचना मिल रही थी पुलिस के अनुसार जीराबाद चौकी और गंधवानी थाना क्षेत्र में खेतों में गांजे की अवैध खेती की सूचना मिल रही थी। 28 अक्टूबर को विश्वसनीय मुखबिर ने सूचना दी कि ग्राम बोरदा में कपास और तुवर की फसल के बीच गांजे के पौधे उगाए जा रहे हैं।