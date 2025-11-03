MP के 38 किसानों ने पेश की मिसाल... चार दिनों में कर दी खस्ताहाल सड़क की मरम्मत

शैलेंद्र लड्ढा, नईदुनिया, कुक्षी(धार)। धार जिले की कुक्षी तहसील के दाहोद ग्राम के किसानों ने सामूहिक श्रम और जन सहयोग का ऐसा उदाहरण पेश किया है, जो प्रशासनिक तंत्र को आईना दिखा रहा है। वर्षा के बाद कीचड़ और गड्ढों से भरे जिस मार्ग से होकर किसानों के लिए अपने खेतों तक पहुंचना मुश्किल हो गया था, उसे गांव के लोगों ने अपने दम पर एक सुगम सड़क में बदल दिया। दाहोद से निंबोल को जोड़ने वाला यह मार्ग वर्षों से जर्जर स्थिति में था।

38 किसानों ने 30 अक्टूबर से श्रमदान शुरू किया वर्षा के दिनों में रास्ता पूरी तरह खराब हो गया। जिससे किसानों की करीब 300 एकड़ भूमि तक पहुंचना कठिन हो गया था। गांव के 38 किसानों ने अपनी सामूहिक शक्ति दिखाते हुए 30 अक्टूबर से श्रमदान शुरू किया। किसान वीरेंद्र पाटीदार और शुभम पाटीदार ने बताया कि पिछले चार दिनों से किसान लगातार सड़क निर्माण में जुटे रहे। उन्होंने अपने निजी ट्रैक्टरों की मदद से करीब 80 ट्राली मुरम डाली और सड़क को समतल किया।