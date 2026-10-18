धार में महाकाली दर्शन करने निकले श्रद्धालुओं से भरा वाहन हाईवे पर पलटा, 10 घायल, 4 की हालत गंभीर

नईदुनिया न्यूज, सरदारपुर। रात का सन्नाटा था और बोलेरो में सवार 10 श्रद्धालु गुजरात के पावागढ़ महाकाली मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में सरदारपुर फोरलेन पर अचानक वाहन अनियंत्रित हुआ और सड़क पर पलट गया। पलक झपकते ही दर्शन के लिए निकले श्रद्धालु हादसे का शिकार हो गए। वाहन में फंसे यात्रियों की मदद के लिए डायल 112 की टीम पहुंची। जवानों ने एक-एक कर घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। हादसे में दस घायल हुए हैं। इसमें से चार लोगों की हालत गंभीर बताई गई।
उक्त घटना 18 अक्टूबर की देर रात करीब 1:42 बजे की है। इंदौर के ग्राम देवनलिया से श्रद्धालु बोलेरो क्रमांक एमपी 10 टी 1037 में सवार होकर पावागढ़ जा रहे थे। सरदारपुर फोरलेन पर वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। सूचना मिलते ही सरदारपुर पुलिस और डायल 112 की एफआरवी-11 टीम मौके पर पहुंची। वाहन में फंसे घायलों को निकालकर तत्काल सरदारपुर अस्पताल पहुंचाया गया।
बचाव कार्य में एफआरवी-11 के सैनिक जालम सिंह डिडोड़ और पायलट विष्णु सिंगार ने तत्परता दिखाई। दोनों ने घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में मदद की। सरदारपुर थाना प्रभारी अनिल जाधव ने बताया कि हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। घायलों को अस्पताल में उपचार दिया गया और बाद में छुट्टी दे दी गई।
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हादसे में प्रदीप (28), सजना (19), नरेंद्र (20), ऋतु (21), बीना (25), अंकिता (16), टीना (22), सोनू (22), पायल (20) और वाहन चालक अरुण कुमार (20) घायल हुए। सभी इंदौर के ग्राम देवनलिया के निवासी हैं।