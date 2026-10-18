धार में महाकाली दर्शन करने निकले श्रद्धालुओं से भरा वाहन हाईवे पर पलटा, 10 घायल, 4 की हालत गंभीर

नईदुनिया न्यूज, सरदारपुर। रात का सन्नाटा था और बोलेरो में सवार 10 श्रद्धालु गुजरात के पावागढ़ महाकाली मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में सरदारपुर फोरलेन पर अचानक वाहन अनियंत्रित हुआ और सड़क पर पलट गया। पलक झपकते ही दर्शन के लिए निकले श्रद्धालु हादसे का शिकार हो गए। वाहन में फंसे यात्रियों की मदद के लिए डायल 112 की टीम पहुंची। जवानों ने एक-एक कर घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। हादसे में दस घायल हुए हैं। इसमें से चार लोगों की हालत गंभीर बताई गई।

फोरलेन पर वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पलटा उक्त घटना 18 अक्टूबर की देर रात करीब 1:42 बजे की है। इंदौर के ग्राम देवनलिया से श्रद्धालु बोलेरो क्रमांक एमपी 10 टी 1037 में सवार होकर पावागढ़ जा रहे थे। सरदारपुर फोरलेन पर वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। सूचना मिलते ही सरदारपुर पुलिस और डायल 112 की एफआरवी-11 टीम मौके पर पहुंची। वाहन में फंसे घायलों को निकालकर तत्काल सरदारपुर अस्पताल पहुंचाया गया।