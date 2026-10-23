एक युवक बाइक चला रहा था, दूसरा उसके कंधों पर बैठ कर रहा था स्टंट, पुलिस ने लगवाई उठक-बैठक

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार : इंटरनेट मीडिया पर रील बनाने का जुनून युवकों को इस कदर भारी पड़ गया कि चलती बाइक को ही स्टंट का मंच बना लिया। सड़क पर एक युवक बाइक दौड़ा रहा था, जबकि उसका साथी उसके कंधों पर बैठा हुआ था।

दोनों इस दौरान वीडियो भी बनवा रहे थे। यातायात नियमों को ताक पर रखकर किए गए इस स्टंट का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर सामने आया तो यातायात पुलिस हरकत में आई। बाइक नंबर के आधार पर दोनों युवकों की पहचान कर उन्हें थाने बुलाया गया। पुलिस ने दोनों को समझाया कि सार्वजनिक सड़क कोई स्टंट करने की जगह नहीं है। इस दौरान उनसे उठक-बैठक लगवाई गई और माफी मंगवाई गई। साथ ही भविष्य में इस तरह का करतब नहीं करने की चेतावनी भी दी गई।