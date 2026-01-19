नक्शा सुधार के नाम पर ₹20 हजार की रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथों गिरफ्तार, इंदौर लोकायुक्त की कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार: इंदौर लोकायुक्त इकाई ने सोमवार, 19 जनवरी को धार जिले के बदनावर तहसील अंतर्गत ग्राम कानवन में ट्रैप कार्रवाई करते हुए पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी पटवारी सुनील बेनल पर नक्शा सुधार की फाइल एसडीएम कार्यालय भेजने के एवज में 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है।

डेढ़ साल से भटक रहा था किसान लोकायुक्त पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता नारायण सिंह परिहार, निवासी ग्राम भीमपुरा, तहसील बदनावर, खेतीबाड़ी का कार्य करते हैं। उनकी पुश्तैनी कृषि भूमि का नक्शा मौके के वास्तविक कब्जे के अनुसार प्रदर्शित नहीं हो रहा था। इस त्रुटि को सुधारने के लिए उन्होंने करीब डेढ़ वर्ष पूर्व एसडीएम कार्यालय बदनावर में आवेदन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

पटवारी से संपर्क, रिश्वत की मांग लंबे समय तक प्रक्रिया आगे न बढ़ने पर आवेदक ने पटवारी हल्का नंबर 47 (नया 75), वनवासा, तहसील बदनावर के पटवारी सुनील बेनल से संपर्क किया। पटवारी ने नक्शा सुधार की फाइल एसडीएम कार्यालय भिजवाने के बदले 50 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की। लोकायुक्त में शिकायत, जाल बिछाया गया रिश्वत मांग से परेशान होकर नारायण सिंह परिहार ने इंदौर लोकायुक्त कार्यालय में पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय से शिकायत की। शिकायत का सत्यापन किया गया, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद 19 जनवरी को ट्रैप दल का गठन किया गया।