नईदुनिया न्यूज, बदनावर। क्षेत्र में तेजी से बढ़ते औद्योगिक विस्तार और पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क के भविष्य को देखते हुए बदनावर-पेटलावद-थांदला-टिमरवानी फोरलेन परियोजना (एनएच-752डी) बेहद महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है। इस मार्ग से गुजरात, राजस्थान और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलने से क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को माल परिवहन, निर्यात और लॉजिस्टिक्स में सुविधा मिलेगी। 80.45 किमी लंबी परियोजना का मैदानी काम शुरू हो चुका है।

सड़क धार और झाबुआ जिले के करीब 50 गांवों से होकर गुजर रही है। विकास और बेहतर कनेक्टिविटी की इस बड़ी परियोजना के बीच जमीन अधिग्रहण और मुआवजा अब किसानों के लिए अहम मुद्दा बन गया है। मुआवजा वितरण की प्रक्रिया लगभग अंतिम दौर में है। अधिकांश किसानों के खातों में मुआवजा राशि जमा हो चुकी है, लेकिन कुछ गांवों के किसान जमीन के बदले गाइडलाइन से चार गुना मुआवजे की मांग कर रहे हैं।

80.45 किमी फोरलेन, 50 गांवों की जमीन प्रभावित केंद्र सरकार ने टिमरवानी-थांदला-पेटलावद-बदनावर फोरलेन परियोजना के लिए 3,839.42 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत स्वीकृत की है। करीब 80.45 किमी लंबी यह सड़क धार और झाबुआ जिले के लगभग 50 गांवों से होकर गुजरेगी। परियोजना पूरी होने पर बदनावर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के टिमरवानी इंटरचेंज से सीधे जुड़ जाएगा। इससे गुजरात और राजस्थान की ओर आवागमन आसान होने के साथ औद्योगिक माल की आवाजाही में लगने वाला समय भी कम होगा। क्षेत्र में विकसित हो रहे उद्योगों और पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए यह मार्ग महत्वपूर्ण परिवहन कॉरिडोर बन सकता है। कच्चे माल की आपूर्ति से लेकर तैयार उत्पादों को बड़े बाजारों और निर्यात केंद्रों तक पहुंचाने में सड़क संपर्क अहम भूमिका निभाएगा।