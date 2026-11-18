नईदुनिया न्यूज, बदनावर। शहर की सड़कों पर लगने वाला जाम, भारी वाहनों की आवाजाही के बीच रास्ता पार करने की मशक्कत और दुर्घटनाओं का डर... बदनावर के लोगों के लिए यह रोजमर्रा की परेशानी बन चुकी है। खासकर बड़ी चौपाटी पर फ्लायओवर की मांग पिछले 16 साल से उठ रही थी। अब इस लंबे इंतजार के खत्म होने की उम्मीद जागी है।

बदनावर को करीब 97.46 करोड़ रुपये की दो बड़ी सड़क परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई है। इनमें लेबड़-नयागांव फोरलेन एसएच-31 पर बड़ी चौपाटी पर फ्लायओवर एवं सर्विस रोड निर्माण और पिटगारा से बदनावर होते हुए नागेश्वर तक फोरलेन सड़क निर्माण शामिल है।

टेंडर के बाद फरवरी-मार्च में शुरू हो सकता है निर्माण कार्य दोनों परियोजनाओं का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) के माध्यम से किया जाएगा। प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद अब टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। इसके पूर्ण होने पर फरवरी-मार्च में निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से शहर की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। वर्षों से जाम में उलझे वाहन चालकों, राहगीरों, व्यापारियों और ग्रामीणों को राहत मिलेगी। खासकर बड़ी चौपाटी पर भारी वाहनों के बीच रास्ता पार करने वाले लोगों की मुश्किलें कम होंगी। बड़ी चौपाटी पर 16 साल पुरानी मांग को मिली मंजिल बड़ी चौपाटी बदनावर का ऐसा प्रमुख चौराहा है, जहां से उज्जैन, धार, थांदला और पेटलावद की ओर यातायात गुजरता है। दिनभर भारी वाहनों और स्थानीय आवाजाही के कारण यहां जाम की स्थिति बनती रहती है। कई बार वाहन चालकों के साथ पैदल राहगीरों को भी निकलने में परेशानी होती है। फ्लायओवर निर्माण की मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी, लेकिन अब तक यह प्रस्ताव फाइलों से आगे नहीं बढ़ पाया था। करीब 16 साल के इंतजार के बाद अब 49.93 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति मिलना शहर के लिए बड़ी उपलब्धि है।