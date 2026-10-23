धार में अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए मांगी रिश्वत, लाइन परिचालक चार हजार रुपये लेते पकड़ाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, बदनावर (धार) : अस्थायी बिजली कनेक्शन को स्थायी करने के एवज में रिश्वत मांगने के मामले में लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने शुक्रवार को बदनावर में कार्रवाई करते हुए बिजली कंपनी के लाइन परिचालक सौरभ कुमार जैन को 4 हजार रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।

आरोपी ने शिकायतकर्ता से काम करने के बदले 20 हजार रुपये की मांग की थी। इसमें से 10 हजार रुपये नकद और 5 हजार रुपये ऑनलाइन पहले ही लिए जा चुके थे। शेष राशि में से 4 हजार रुपये लेते हुए लोकायुक्त टीम ने उसे पकड़ लिया।