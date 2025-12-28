मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर-अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर फिल्मी स्टाइल में रोकी बस, ड्राइवर-कंडक्टर को बेल्ट से पीटा, Video वायरल

    Dhar News: शनिवार को उटावद के पास इंदौर–अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर इंदौर की ओर जा रही एक निजी बस को बदमाशों ने रास्ते में रोक लिया। इसके बाद बस के ...और पढ़ें

    By PremVijay PatilEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 28 Dec 2025 10:27:31 PM (IST)Updated Date: Sun, 28 Dec 2025 10:27:31 PM (IST)
    इंदौर-अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर फिल्मी स्टाइल में रोकी बस, ड्राइवर-कंडक्टर को बेल्ट से पीटा, Video वायरल
    ड्राइवर-कंडक्टर को बेल्ट से पीटा। (AI इमेज)

    HighLights

    1. चलती बस को रास्ते में रोका, स्टाफ से मारपीट
    2. 3 बाइकों पर आए 6 बदमाशों ने मचाया उत्पात
    3. नौगांव पुलिस ने शुरू की आरोपियों की तलाश

    नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। शनिवार को उटावद के पास इंदौर–अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर इंदौर की ओर जा रही एक निजी बस को बदमाशों ने रास्ते में रोक लिया। इसके बाद बस के चालक और कंडक्टर के साथ मारपीट की गई। घटना का वीडियो बस में सवार एक यात्री ने बना लिया, जो रविवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। बस स्टाफ ने मामले की शिकायत नौगांव थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

    बस को रोका और स्टाफ के साथ हाथापाई की

    वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आरोपितों ने चलती बस को रोका और स्टाफ के साथ हाथापाई की। बस स्टाफ के अनुसार, तीन बाइक पर सवार छह बदमाशों ने उटावद बायपास पर बस को रोका। आरोपितों ने चालक और कंडक्टर के साथ गाली-गलौज की, मारपीट की और बेल्ट से बस के कांच भी तोड़ दिए। घटना के बाद यात्रियों में दहशत फैल गई।


    यह भी पढ़ें- इंदौर-इच्छापुर मार्ग पर कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध, सुरक्षा के लिए बदला भारी वाहनों का रास्ता, दुर्घटनाओं का बढ़ा अंदेशा

    चलती बस को रोककर हमला

    स्टाफ ने बताया कि इससे पहले बस स्टैंड पर सचिन ठाकुर नामक एक अन्य बस संचालक और उसके साथियों ने चालक से विवाद कर अपशब्द कहे थे। शनिवार को वही व्यक्ति अपने साथियों के साथ बाइक से उटावद बायपास पहुंचा और चलती बस को रोककर हमला कर दिया। पुलिस का कहना है कि वीडियो और शिकायत के आधार पर आरोपितों की पहचान की जा रही है। जल्द ही आरोपितों पर कार्रवाई की जाएगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.