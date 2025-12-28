इंदौर-अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर फिल्मी स्टाइल में रोकी बस, ड्राइवर-कंडक्टर को बेल्ट से पीटा, Video वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। शनिवार को उटावद के पास इंदौर–अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर इंदौर की ओर जा रही एक निजी बस को बदमाशों ने रास्ते में रोक लिया। इसके बाद बस के चालक और कंडक्टर के साथ मारपीट की गई। घटना का वीडियो बस में सवार एक यात्री ने बना लिया, जो रविवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। बस स्टाफ ने मामले की शिकायत नौगांव थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

बस को रोका और स्टाफ के साथ हाथापाई की वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आरोपितों ने चलती बस को रोका और स्टाफ के साथ हाथापाई की। बस स्टाफ के अनुसार, तीन बाइक पर सवार छह बदमाशों ने उटावद बायपास पर बस को रोका। आरोपितों ने चालक और कंडक्टर के साथ गाली-गलौज की, मारपीट की और बेल्ट से बस के कांच भी तोड़ दिए। घटना के बाद यात्रियों में दहशत फैल गई।