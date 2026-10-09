धार में हाईवे पर दौड़ती कार में लगी आग, सात लोग बाल-बाल बचे, महाकाल के दर्शन करने उज्जैन जा रहा था परिवार

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजोद (धार) : अहमदाबाद से उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए जा रहे परिवार की मारुति सुजुकी एर्टिगा कार में शुक्रवार सुबह बोरखली के पास हाईवे पर अचानक आग लग गई। कार में सात लोग सवार थे। आग तेजी से फैलने के कारण कार पूरी तरह जल गई। गनीमत रही कि सभी सात लोग समय रहते बाहर निकल आए और जनहानि नहीं हुई। हादसे में कार के साथ उसमें रखे कपड़े, अन्य सामान और 8 हजार रुपये नकद भी जल गए।

जानकारी के अनुसार, गुजरात के अहमदाबाद से सात लोग एर्टिगा कार क्रमांक GJ 27 TD 6120 से उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए जा रहे थे। शुक्रवार सुबह करीब 6:26 बजे धार जिले के बोरखली में राजोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत हाईवे पर कार में अचानक आग लग गई। चलते वाहन में आग लगने से सवार लोगों के सामने मुश्किल स्थिति पैदा हो गई। देखते ही देखते आग ने कार को अपनी चपेट में ले लिया। आग से वाहन पूरी तरह जल गया और परिवार का सामान भी नष्ट हो गया।