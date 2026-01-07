धार में घरेलू टंकी से व्यावसायिक गैस सिलिंडरों की अवैध रिफिलिंग करते पकड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। शहर की रिहायशी मानी जाने वाली चाणक्यपुरी कॉलोनी में एक बड़ा हादसा कभी भी घटित हो सकता था। घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलिंडरों की अवैध रिफिलिंग और भंडारण का मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। आरोपित घरेलू रसोई गैस सिलिंडरों के माध्यम से व्यावसायिक गैस सिलिंडर तैयार कर रहा था। दरअसल, व्यावसायिक गैस सिलिंडरों के दाम अधिक होने के कारण इस तरह का मुनाफे का खेल खेला जा रहा था।

कलेक्टर के निर्देशन तथा जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीराम बरडे के मार्गदर्शन में 6 जनवरी को खाद्य विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने धार नगर स्थित 120-सी, चाणक्यपुरी कालोनी में दबिश दी। जांच के दौरान मौके से घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलिंडरों का अवैध भंडारण एवं गैस अंतरण (रिफिलिंग) करते हुए पाया गया।

कार्रवाई के दौरान एचपीसीएल कंपनी के 19 किलोग्राम क्षमता वाले 2 व्यावसायिक गैस सिलिंडर खाली, बीपीसीएल कंपनी के 19 किलोग्राम क्षमता वाले 10 व्यावसायिक गैस सिलिंडर खाली, बीपीसीएल कंपनी के 14.2 किलोग्राम क्षमता वाले 5 घरेलू गैस सिलिंडर भरे तथा 3 घरेलू गैस सिलिंडर खाली जब्त किए गए। इसके साथ ही गैस अंतरण में प्रयुक्त 2 नोजल पाइप सहित, 1 गैस अंतरण मशीन, 1 इलेक्ट्रानिक वजन मशीन तथा 1 गैस भट्टी रेगुलेटर व पाइप सहित बरामद की गई। विभाग के कनिष्ठ अधिकारी राहुल मंडलोई ने बताया कि पुलिस ने कमल कोहली के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। गैस कंपनी से जुड़ी 35 से अधिक डायरियां भी प्राप्त हुई हैं, जिनकी जांच की जा रही है। फिलहाल आरोपित स्वयं को गैस एजेंसी संचालक भी बता रहा है, जो अभी जांच का विषय है।