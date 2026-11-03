शहीद TI के पिता ने CM से मांगी मदद, बहू की इंदौर पोस्टिंग; स्कूल का नामकरण और प्रतिमा पर सहमति

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। खातेगांव में कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हुए थाना प्रभारी दिलीप पुरी के परिवार से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार दोपहर दूरभाष पर चर्चा की। उन्होंने शहीद के पिता ओमप्रकाश पुरी और पत्नी से बात कर कहा कि इस दुखद घड़ी में पूरी प्रदेश सरकार उनके परिवार के साथ खड़ी है।

परिवार को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान पिता ओमप्रकाश पुरी ने मुख्यमंत्री के सामने परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए कुछ मांगें रखीं, जिन पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया। इंदौर में बहू की पदस्थापना और बच्चों की शिक्षा के लिए मांगी आर्थिक सहायता ओमप्रकाश पुरी ने मुख्यमंत्री से मांग की कि उनकी बहू की उप निरीक्षक के पद पर होने वाली पदस्थापना इंदौर आईजी रेंज में ही रखी जाए। इससे परिवार को एक साथ रहने में सुविधा होगी। साथ ही बेटी अरविंदो मेडिकल कॉलेज, इंदौर में अपनी पढ़ाई जारी रख सकेगी और बेटा भी इंदौर में रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकेगा।