    धरमपुरी से भाजपा विधायक को ब्लैकमेल करने के आरोपित दंपती कासिफ व दीपिका लखनऊ से गिरफ्तार

    विधायक के अनुसार महिला भोपाल में मदद लेने के बहाने पहुंची थी, जिसे मानवीय आधार पर सहायता दी गई, लेकिन बाद में फोन पर धमकियां और पैसों की मांग शुरू हो ...और पढ़ें

    By PremVijay PatilEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 17 Jan 2026 09:45:05 PM (IST)Updated Date: Sat, 17 Jan 2026 09:51:49 PM (IST)
    आरोपित दंपती कासिफ व दीपिका गिरफ्तार।

    1. शुक्रवार को पुलिस लखनऊ पहुंची थी, जहां से आरोपितों को हिरासत में लिया।
    2. आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस आरोपितों को लेकर धरमपुरी थाने भी पहुंची।
    3. शनिवार को दोनों को थाना धामनोद लाकर मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। धरमपुरी से भाजपा विधायक कालू सिंह ठाकुर ब्लैकमेलिंग कांड में धामनोद थाना पुलिस ने आरोपित दंपती कासिफ और दीपिका को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम दोनों आरोपितों को अभिरक्षा में लेकर शनिवार को थाना धामनोद पहुंची।विधायक कालू सिंह ठाकुर ने हाल ही में धार में आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में गवलियाबाड़ी निवासी दीपिका ठाकुर, उसके पति कासिफ पर दो करोड़ और गाड़ी मांगने व झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए थे।

    विधायक के अनुसार महिला भोपाल में मदद लेने के बहाने पहुंची थी, जिसे मानवीय आधार पर सहायता दी गई, लेकिन बाद में फोन पर धमकियां और पैसों की मांग शुरू हो गई। विधायक की ओर से होटल संचालिका बबिता पाटीदार ने भी 14 जनवरी को धामनोद थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।


    शिकायत के अनुसार 24 दिसंबर से लगातार अलग-अलग मोबाइल नंबरों से पैसों की मांग और झूठे केस में फंसाने की धमकियां दी जा रही थीं। धामनोद पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ बीएनएस की धारा 308(2), 315, 3(5) के तहत प्रकरण दर्ज किया था।

    इसी दिन धरमपुरी थाना क्षेत्र में दीपिका की बहन ललिता ठाकुर ने भी अलग प्रकरण दर्ज कराते हुए माता-पिता से जबरन पैसे वसूलने, मारपीट और जान से मारने की धमकी के आरोप लगाए थे। इस मामले में धरमपुरी पुलिस ने संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज किया था।

    शुक्रवार को पुलिस टीम लखनऊ पहुंची थी, जहां से आरोपितों को हिरासत में लिया गया। शनिवार को दोनों को थाना धामनोद लाकर मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस टीम आरोपितों को लेकर धरमपुरी थाने भी पहुंची, जहां प्रकरण की विवेचना जारी है।

