धरमपुरी से भाजपा विधायक को ब्लैकमेल करने के आरोपित दंपती कासिफ व दीपिका लखनऊ से गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। धरमपुरी से भाजपा विधायक कालू सिंह ठाकुर ब्लैकमेलिंग कांड में धामनोद थाना पुलिस ने आरोपित दंपती कासिफ और दीपिका को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम दोनों आरोपितों को अभिरक्षा में लेकर शनिवार को थाना धामनोद पहुंची।विधायक कालू सिंह ठाकुर ने हाल ही में धार में आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में गवलियाबाड़ी निवासी दीपिका ठाकुर, उसके पति कासिफ पर दो करोड़ और गाड़ी मांगने व झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए थे।

विधायक के अनुसार महिला भोपाल में मदद लेने के बहाने पहुंची थी, जिसे मानवीय आधार पर सहायता दी गई, लेकिन बाद में फोन पर धमकियां और पैसों की मांग शुरू हो गई। विधायक की ओर से होटल संचालिका बबिता पाटीदार ने भी 14 जनवरी को धामनोद थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।

शिकायत के अनुसार 24 दिसंबर से लगातार अलग-अलग मोबाइल नंबरों से पैसों की मांग और झूठे केस में फंसाने की धमकियां दी जा रही थीं। धामनोद पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ बीएनएस की धारा 308(2), 315, 3(5) के तहत प्रकरण दर्ज किया था। इसी दिन धरमपुरी थाना क्षेत्र में दीपिका की बहन ललिता ठाकुर ने भी अलग प्रकरण दर्ज कराते हुए माता-पिता से जबरन पैसे वसूलने, मारपीट और जान से मारने की धमकी के आरोप लगाए थे। इस मामले में धरमपुरी पुलिस ने संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज किया था।