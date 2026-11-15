पहली बार धार पहुंचेगी यात्री ट्रेन... टीही-धार रेलखंड पर परीक्षण पूरा, अब बस हरी झंडी का इंतजार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। धार तक ट्रेन पहुंचने की प्रतीक्षा अब अंतिम चरण में है। टीही से धार के बीच 47 किमी लंबे नए रेलखंड पर कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी (सीआरएस) का निरीक्षण और गति परीक्षण पूरा होने के बाद अब रेलवे को आधिकारिक पत्र की प्रतीक्षा है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार निरीक्षण के बाद सीआरएस ने भी संतुष्टि जताई थी।

ऐसे में ट्रैक, ट्रेन और यात्री तैयार हैं, लेकिन हरी झंडी की प्रतीक्षा है। अगले कुछ दिनों में आधिकारिक पत्र आने की उम्मीद है। इसके बाद ही इस रेलखंड पर ट्रेन संचालन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। इस हिस्से में विद्युत रेल इंजन चलाने के लिए पश्चिम रेलवे मुख्यालय से पहले ही अनुमति मिल चुकी है। यानी विद्युतीकरण और इलेक्ट्रिक इंजन संचालन की तैयारी पूरी है। अब केवल सीआरएस की अंतिम स्वीकृति की प्रतीक्षा है। सीआरएस की अनुमति मिलने के बाद रेलवे बोर्ड को इसकी जानकारी भेजी जाएगी। इसके बाद रेलखंड के शुभारंभ की संभावना है। इसके बाद आजादी के बाद पहली बार धार शहर तक यात्री ट्रेन पहुंचने का रास्ता खुलेगा।