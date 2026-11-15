कटनी में 12 करोड़ की चोरी... कोलकाता से पकड़ा गया बदमाश, गहने लेकर भागे साथियों की तलाश जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। माधवनगर के किसना ज्वेलर्स में सनसनीखेज करोड़ों की चोरी के मामले में पुलिस के हाथ एक आरोपित लगा है। पुलिस ने झारखंड के गिरोह के एक सदस्य को पश्चिम बंगाल की राजधानी से पकड़ा है और कटनी लेकर आई है। न्यायालय में पेश करते हुए उसे रिमांड पर लिया है और पूछताछ कर रही है, हालांकि आरोपित के पास से पुलिस को चोरी के डायमंड व सोने के गहने नहीं मिले हैं। गहने लेकर गिरोह के कौन सदस्य फरार हुए हैं और किस ओर गए हैं, इसकी जानकारी आरोपित से पुलिस जुटा रही है।

जानकारी के अनुसार किसना ज्वेलर्स में 12 करोड़ रुपये से अधिक की चोरी के मामले में जांच के दौरान पुलिस ने शहर के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की थी। जिसमें आरोपित ऑटो से स्टेशन की ओर जाते दिखे थे और वहां से सतना की ओर की ट्रेन में बैठकर भागे। इस बीच शहर में चोरी से पहले उन्होंने रेकी की थी और एक होटल में आकर ठहरे भी थे।

शोरूम में चोरी के सामने आए सीसीटीवी फुटेज में एक आरोपित कैद हुआ था और उस दौरान उसके हाथ में मोबाइल था। इस आधार पर साइबर टीम को सक्रिय किया गया और मोबाइल के आधार पर पुलिस की एक टीम आरोपित को खोजते हुए पश्चिम बंगाल पहुंची, जहां कोलकाता से घेराबंदी कर झारखंड निवासी बदरुद्दीन खान को पकड़ा है। पुलिस शनिवार की रात को उसको कटनी लेकर आई। एक सप्ताह की रिमांड लेकर पूछताछ आरोपित बदरुद्दीन खान को कटनी लाने के बाद पुलिस ने रविवार को जिला न्यायालय में पेश किया और पूछताछ के लिए रिमांड मांगी। न्यायालय ने आरोपित की आठ दिन की रिमांड दी है। बताया जाता है कि आरोपित के पास से पुलिस को शोरूम से चोरी किए गए गहने आदि नहीं मिले हैं।