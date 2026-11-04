देवास TI हत्याकांड: आरोपियों के शॉर्ट एनकाउंटर पर पिता ने जताई संतुष्टि, कहा- जल्द मिले कड़ी सजा

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार : बलिदानी टीआई दिलीप पुरी के हत्याकांड में दो मुख्य आरोपितों के शॉर्ट एनकाउंटर के बाद उनके पिता ओमप्रकाश पुरी की प्रतिक्रिया सामने आई है।

आरोपियों को तो तत्काल गोली मार देनी चाहिए थी