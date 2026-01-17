'विधायक ने मुझे पीटा…’ ब्लैकमेलिंग केस में महिला का वीडियो वायरल, धरमपुरी विधायक पर गंभीर आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। धरमपुरी विधायक कालूसिंह ठाकुर ब्लैकमेलिंग मामले में शुक्रवार को नया मोड़ आया है। जिस महिला और उसके मुस्लिम साथी पर विधायक ठाकुर ने ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था, अब उसी महिला ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से एक वीडियो बहुप्रसारित किया है। इसमें महिला ने विधायक पर डराने, धमकाने और मारपीट करने के आरोप लगाए हैं।

इंटरनेट मीडिया पर महिला के आडियो और वीडियो सामने आए हैं। महिला बार-बार यह निवेदन करती नजर आ रही है कि आप विधायक होकर किसी महिला से इस तरह की भाषा कैसे बोल सकते हैं। फोन पर बातचीत के दौरान विधायक महिला के साथ-साथ कांग्रेस नेताओं के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग करते हुए सुनाई दे रहे हैं।