नईदुनिया न्यूज, सुसारी: कुक्षी-बड़वानी टोल मार्ग के कुक्षी-सुसारी खंड पर शुक्रवार रात करीब 10 बजे अज्ञात वाहन की टक्कर से 12 वर्षीय बालक की मौत हो गई। हादसा कुक्षी बायपास तिराहे के समीप हुआ। बालक कुक्षी में मेला देखकर पैदल अपने घर लौट रहा था। मौके पर मौजूद लोगों ने हादसे में दो अन्य लोगों के घायल होने की बात भी कही, हालांकि पुलिस के अनुसार दोनों घायल अस्पताल नहीं पहुंचे।