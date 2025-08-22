मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    धार इमामबाड़ा मामला: मुस्लिम समाज ने SC में दायर याचिका ली वापस, पुलिस की मौजूदगी में हुई नमाज

    मुस्लिम समाज धार के सदर समद ने हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ द्वारा 24 जुलाई 2025 को पारित आदेश के खिलाफ यह याचिका दायर की थी। SC में इस मामले को लेकर न्यायमूर्ति विक्रम नाथ एवं न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अदालत से याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी।

    By PremVijay Patil
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 22 Aug 2025 09:50:39 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 22 Aug 2025 09:50:39 PM (IST)
    धार इमामबाड़ा मामला: मुस्लिम समाज ने SC में दायर याचिका ली वापस, पुलिस की मौजूदगी में हुई नमाज
    मुस्लिम समाज ने SC में दायर याचिका ली वापस।

    HighLights

    1. सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम समाज धार के सदर ने याचिका वापस ली
    2. याचिका वापस लेन पर कोर्ट ने इस याचिका का खारिज भी किया
    3. इमामबाड़े को लेकर भारी पुलिस बल शुक्रवार को भी तैनात रहा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। धार के इमामबाड़ा प्रकरण को लेकर मुस्लिम समाज धार के सदर अब्दुल समद द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को शुक्रवार को वापस ले ली गई है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में याचिका वापस लेन पर कोर्ट ने इस याचिका का खारिज भी कर दिया है।

    हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ की थी याचिका

    बता दें कि मुस्लिम समाज धार के सदर समद ने हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ द्वारा 24 जुलाई 2025 को पारित आदेश के खिलाफ यह याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर शुक्रवार को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ एवं न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अदालत से याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी।

    लोक निर्माण विभाग के खिलाफ थी याचिका

    न्यायालय ने उक्त मांग को स्वीकार करते हुए याचिका को वापस लिए जाने के आधार पर खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि याचिका वापसी के बावजूद दोनों पक्षों को अपने-अपने दावों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार रहेगा। यह याचिका मुस्लिम समाज धार के सरद ने लोक निर्माण विभाग एवं अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ दायर की थी।

    ये भी पढ़ें- MP में गरीबों के हक पर डाका, पीडीएस दुकानदार ने की राशन की कालाबाजारी, अब होगी FIR

    धार में भारी पुलिस बल शुक्रवार को भी तैनात रहा

    यह भी ज्ञात हो कि धार के इमामबाड़े को लेकर 14 जुलाई को एसडीएम कोर्ट द्वारा आदेश के परिपालन में 20 अगस्त इमामबाड़े को ताजिया कमेटी के कब्जे से खाली करवाते हुए कब्जा लोक निर्माण विभाग को दिलाया है। इमामबाड़े को लेकर धार में भारी पुलिस बल शुक्रवार को भी तैनात रहा। यहां भोजशाला में शुक्रवार होने वाली नमाज के लिए भी पुलिस ने बल तैनात किया था।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.