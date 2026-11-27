नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। धार जिले के अमझेरा थाना क्षेत्र के ग्राम आमला में युवक पर चाकू से हमला करने के मामले में पुलिस की कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों का आरोप है कि शादी समारोह में युवक के पेट में चाकू घोंपने वाले दोनों आरोपितों को उन्होंने घटना के बाद पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही उन्हें छोड़ दिया।

इसी बात से नाराज ग्रामीणों ने शुक्रवार को अमझेरा थाने का घेराव कर दिया और आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मनावर-अमझेरा मार्ग पर जाम लगा दिया। दरअसल, 24 नवंबर को ग्राम आमला में शादी समारोह के तहत बनोला निकल रहा था। इसी दौरान आरोपित रवि और समीर वहां पहुंचे। पुरानी रंजिश को लेकर दोनों ने गोकुल को एक तरफ ले जाकर गाली-गलौज शुरू कर दी।