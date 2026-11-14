'बेड से उतरो, यहां पुरुषों का आना मना है' कहना पड़ा महंगा, धार में महिला सफाईकर्मी का गला पकड़ा, जड़ा थप्पड़

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। जिला अस्पताल के बर्थ वेटिंग रूम में शनिवार सुबह उस समय हंगामा हो गया, जब ड्यूटी पर पहुंची महिला सफाईकर्मी ने प्रतिबंधित वार्ड में मौजूद पुरुषों को बाहर जाने के लिए कहा। इस बात से नाराज होकर वहां मौजूद लोगों ने महिला कर्मचारी के साथ कथित तौर पर गाली-गलौज और मारपीट कर दी।

करीब आधे घंटे तक चले विवाद के दौरान महिला कर्मचारी के बाल खींचे गए और गला पकड़कर थप्पड़ मारने का भी आरोप है। घटना के दौरान वार्ड में मौजूद नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारियों ने हस्तक्षेप कर महिला कर्मचारी को छुड़ाया।

इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और एक आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ले गई। घटना के विरोध में महिला सफाईकर्मी के साथ अस्पताल के सभी सफाईकर्मी और महिला गार्ड भी कोतवाली थाने पहुंचे। यहां पर प्रकरण दर्ज करवाया और आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मारपीट करने वाले आरोपित को जेल भेज दिया है। हाई रिस्क प्रेग्नेंसी वार्ड में बेड पर बैठे थे परिजन जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को गायत्री पति रोशन निवासी ग्राम मारोल को तीन माह की गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव की समस्या हुई थी। इसके चलते स्वजन उन्हें धार जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने हाई रिस्क प्रेग्नेंसी को देखते हुए बर्थ वेटिंग रूम में भर्ती किया था। शनिवार सुबह करीब 8:30 बजे महिला सफाईकर्मी कविता मुनिया बर्थ वेटिंग रूम में सफाई के लिए पहुंचीं। ये वार्ड हाई रिस्क प्रेग्नेंसी वाली गर्भवती महिलाओं के लिए निर्धारित है, जहां पुरुषों का प्रवेश प्रतिबंधित है।