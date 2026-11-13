इंदौर में 130 साल पुरानी है स्वच्छता की विरासत, 1892 में ही म्युनिसिपल कमेटी ने लागू किए थे सख्त नियम

अरविंद दुबे, नईदुनिया, इंदौर। आज स्वच्छता के राष्ट्रीय मंच पर इंदौर का प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा। पुरस्कारों की दौड़ में पीछे रहने के बीच शहर के अतीत के पन्ने एक अलग कहानी सामने रखते हैं। यह कहानी बताती है कि इंदौर में स्वच्छता केवल आधुनिक अभियानों या पुरस्कारों की देन नहीं है, बल्कि इसकी संस्थागत शुरुआत 130 साल से भी पहले हो चुकी थी। जून 1892 में होलकर रियासत की इंदौर म्युनिसिपल कमेटी ने सफाई व्यवस्था और सफाईकर्मियों की मजदूरी को लेकर बाकायदा एक सर्कुलर जारी किया था।

इतिहासकार जफर अंसारी के अनुसार 23 जून 1892 को जारी म्युनिसिपालिटी के सर्कुलर नंबर-9 में शहर की सड़कों पर झाड़ू लगाने, नालियों की सफाई करने और कचरा एकत्र करने की व्यवस्था का उल्लेख है। दस्तावेज की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें स्वीकार किया गया है कि उस समय मेहतर समुदाय से ये काम तो लिए जाते थे, लेकिन इसके बदले उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। इसी स्थिति को बदलने के लिए नगर पालिका ने घरों के शौचालयों की संख्या के आधार पर सफाई की मजदूरी तय करने का निर्णय लिया था।

मराठी भाषा में हैं मूल दस्तावेज मूल दस्तावेज मराठी भाषा में है। होलकर रियासत में प्रशासनिक कामकाज की प्रमुख भाषा मराठी थी। इस पर तत्कालीन प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी बालकृष्ण आत्माराम गुप्ते के हस्ताक्षर हैं। दस्तावेज के अंग्रेजी शीर्षक में भी स्पष्ट किया गया है कि इसका उद्देश्य मेहतरों के पारिश्रमिक और सड़कों तथा नालियों की सफाई की जिम्मेदारी निर्धारित करना था। एक शौचालय के लिए एक आना मजदूरी सर्कुलर के अनुसार सन् 1302 (फसली) से प्रत्येक घर में शौचालयों की संख्या और सफाई की व्यवस्था के आधार पर मासिक भुगतान तय किया गया था। एक घर में तीन शौचालय और दो बार सफाई की व्यवस्था होने पर नौ आने प्रतिमाह देने का उदाहरण भी दर्ज है। वहीं अनाज और अफीम रखने वाले गोदामों के लिए चार आने प्रतिमाह का अलग शुल्क निर्धारित किया गया था। इस तरह सफाई के काम को पहली बार निर्धारित भुगतान और प्रशासनिक नियमों से जोड़ने का प्रयास दिखाई देता है।