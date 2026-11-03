जिस गांव को हंसाकर जाता था, वहीं तिरंगे में लिपटकर लौटा, टीआई दिलीप को राजकीय सम्मान के साथ दी विदाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार-बरमंडल : गांव की गलियों में जब भी दिलीप पुरी की गाड़ी आकर रुकती थी तो घर में खुशियां लौट आती थीं। मां को बेटे के आने का इंतजार रहता था, पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था । लेकिन सोमवार को जब वही दिलीप देवास से तिरंगे में लिपटकर अपने पैतृक गांव बरमंडल पहुंचे तो न किसी के चेहरे पर खुशी थी और न स्वागत की कोई आवाज चारों ओर सिर्फ सिसकियां थीं।

मां ने पार्थिव शरीर से लिपटकर कहा- मुझे क्यों छोड़कर चला गया मेरा लाल... पिता की आंखें बेटे को आखिरी बार निहारती रहीं। पत्नी बार-बार पुकारती रही- ऐजी उठिए। मासूम बेटा-बेटी भी पापा को आवाज देते रहे- पापा उठो, हमें घुमाने कौन ले जाएगा। एक परिवार ही नहीं, पूरा गांव अपने बेटे को इस तरह लौटता देखकर टूट गया।इधर गांव में भी शोक छाया रहा।

बरमंडल में टीआई दिलीप को सशस्त्र पुलिस बल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सलामी देकर सम्मानित करते हुए। -नईदुनिया गांव में सोमवार को सुबह से शाम तक बाजार बंद रहा गांव की गलियों में बचपन बिताने वाले दिलीप ने अपनी मेहनत से पुलिस विभाग में पहचान बनाई थी। लोगों को सही राह दिखाने वाला यह बेटा अब हमेशा के लिए खामोश था। मां का लाडला, पिता का अभिमान, पत्नी का जीवनसाथी और बच्चों का दुलारा उनसे हमेशा के लिए दूर हो गया। भाई-बहनों के लिए घर में मस्ती और खुशियां बिखेरने वाला भाई भी अब नहीं लौटेगा। पार्थिव शरीर के पहुंचते ही घर से लेकर गांव की गलियों तक मातम छा गया। हर कोई अपने गांव के इस सपूत को आखिरी बार देखने पहुंचा। तिरंगे में लिपटे दिलीप को अंतिम विदाई देने उमड़ा बरमंडल स्वजन के अंतिम दर्शन के बाद पार्थिव शरीर को सुसज्जित रथ में रखकर समाधि स्थल तक ले जाया गया। गांव की गलियों से निकली अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण, पुलिसकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी और रिश्तेदार शामिल हुए। रास्ते में देशभक्ति गीत गूंजते रहे। लोग हाथ जोड़कर और नम आंखों से अपने गांव के वीर सपूत को विदाई देते रहे।