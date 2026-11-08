धार में नर्मदा के पानी से सूखे तालाब हुए लबालब, खेतों में सिंचाई को लेकर किसानों की बढ़ी उम्मीद

नईदुनिया न्यूज, बाग (धार) : अल्पवर्षा के कारण सूखे पड़े तालाबों में अब नर्मदा का पानी पहुंचने लगा है। बाग क्षेत्र से गुजर रही नर्मदा-झाबुआ-सरदारपुर माइक्रो इरिगेशन योजना की मुख्य पाइप लाइन की टेस्टिंग के दौरान स्कोर वॉल्व खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है।

इससे वाणदा, बांकी और कांटी क्षेत्र के कई तालाबों में पानी भर गया है। लंबे समय से खाली पड़े तालाबों में जलसंचय होने से किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलने की उम्मीद जगी है। वहीं मवेशियों के लिए पानी और ग्रामीणों की पेयजल समस्या में भी राहत मिल सकती है।

सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद अधिकारियों ने पानी छोड़ने पर सहमति दी भाजपा मंडल बाग अध्यक्ष सुरेश सिसोदिया ने जनविश्वास अभियान के दौरान संभागायुक्त के सामने क्षेत्र के तालाबों तक नर्मदा का पानी पहुंचाने की मांग रखी थी। उन्होंने एनवीडीए परियोजना और निर्माण एजेंसी के अधिकारियों को भी जलसंकट की स्थिति से अवगत कराया था। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद अधिकारियों ने पानी छोड़ने पर सहमति दी। इसके बाद नर्मदा विकास प्राधिकरण के निर्देश पर निर्माण एजेंसी ने मुख्य पाइपलाइन के स्कोर वाल्व खोलकर पानी छोड़ना शुरू किया। वाणदा के दो तालाब भरे, पानी घूमिया तक पहुंचेगा शुक्रवार को वाणदा के मेहड़ा फलिया और बयड़ी फलिया में दो वाल्व खोले गए। इससे गांव के दो छोटे तालाब भर गए। सुरेश सिसोदिया ने बताया कि यहां से पानी घूमिया, बोरकुई और पीपरियापानी तक पहुंचेगा। इससे आसपास के गांवों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।