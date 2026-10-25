इंदौर में खुदाई के दौरान फूटी नर्मदा पाइप लाइन, गहरे गड्ढे में भरा पानी, तीसरी बार सप्लाई प्रभावित

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अंबिकापुरी एक्सटेंशन में 60 फीट रोड के पास मकान निर्माण के लिए की जा रही खोदाई के दौरान नर्मदा की पाइप लाइन फूट गई। इसके बाद क्षेत्रों पानी की सप्लाई बाधित हो गई। रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

उनका कहना है कि इसके पहले भी क्षेत्र की पाइप लाइनें फूट चुकी हैं। जिस जगह यह लाइन फूटी है वही पास से गैस लाइन भी जा रही है। लाइन फूटने की सूचना मिलने पर नगर निगम की टीम सुधार के लिए पहुंची। बताया जा रहा है कि जिस जगह लाइन फूटी है वह शासकीय जमीन है।