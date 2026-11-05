टीही-धार रेलखंड पर 120 की स्पीड से दौड़ा इलेक्ट्रिक इंजन ‘परख’, विद्युतीकरण का निरीक्षण सफल

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार : दाहोद-इंदौर नई रेल लाइन परियोजना के तहत टीही-धार रेलखंड पर 25 केवी एसी विद्युतीकरण कार्य पूरा होने के बाद बुधवार को पश्चिम रेलवे के प्रधान मुख्य विद्युत इंजीनियर रजनीश कुमार गोयल ने रेलखंड का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान विद्युतीकरण से संबंधित कार्यों और सुरक्षा मानकों का परीक्षण किया गया। साथ ही विद्युत इंजन का ट्रायल भी सफलतापूर्वक पूरा हुआ। अधिकारियों ने टीही से परख इंजन से निरीक्षण करना आरंभ किया था और शाम तीन बजे धार पहुंचे।

गति परीक्षण भी किया जाएगा अब इस रेलखंड पर विद्युत इंजन से यात्री ट्रेन चलाने की दिशा में अगला महत्वपूर्ण कदम रेल सुरक्षा आयुक्त का निरीक्षण होगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 5 और 6 नवंबर को रेल सुरक्षा आयुक्त, पश्चिमी परिमंडल रेलखंड का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान गति परीक्षण भी किया जाएगा। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने और आवश्यक स्वीकृति मिलने के बाद टीही से धार तक रेल परिचालन का रास्ता साफ हो सकेगा। टीही स्टेशन से धार स्टेशन तक नवनिर्मित सिंगल लाइन रेलखंड की लंबाई 47.14 रूट किमी है टीही स्टेशन से धार स्टेशन तक नवनिर्मित सिंगल लाइन रेलखंड की लंबाई 47.14 रूट किमी और 59.76 ट्रैक किमी है। इसमें 2.957 किमी लंबी सुरंग भी शामिल है। रेलखंड पर 25 केवी एसी ओवरहेड विद्युत लाइन, सिग्नलिंग, सुरंग निर्माण सहित अन्य जरूरी कार्य पूरे हो चुके हैं। इससे पहले 2 नवंबर को निर्माण विभाग ने विद्युत इंजन चलाकर 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैक की क्षमता का परीक्षण किया था। अब रेल संरक्षा आयुक्त के निरीक्षण और गति परीक्षण पर सभी की नजरें रहेंगी।