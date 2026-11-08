धार में पत्नी से बातचीत के शक में दिनदहाड़े शोरूम कर्मचारी का अपहरण, दो घंटे में चारों बदमाश गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार : शहर के त्रिमूर्ति चौराहे के समीप शनिवार दोपहर करीब डेढ़ बजे एक कार शोरूम से कर्मचारी का दिनदहाड़े अपहरण कर लिया गया। बदमाशों ने पहले फोन कर वाहन चेक कराने के बहाने कर्मचारी को बाहर बुलाया और फिर जबरदस्ती अपनी जीप में बैठाकर ले गए।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मोर्चा संभाला। तीन थानों की पांच टीमों ने घेराबंदी कर वाहन और मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रेस की और महज दो घंटे में नालछा क्षेत्र से चारों अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कर्मचारी आकाश ग्रेवाल को भी सकुशल छुड़ा लिया।