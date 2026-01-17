MP में पानी पीने वाले कुएं में अधिक ब्लीचिंग से मछलियां मृत, नगर में हड़कंप

नईदुनिया न्यूज, धरमपुरी। भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद प्रशासन अलर्ट है और लगातार पेयजल की निगरानी की जा रही है। इन सब के बीच शुक्रवार को नगर के पेयजल वितरण कुएं में अधिक मात्रा में ब्लिचिंग पाउडर डालने से कुएं की सारी मछलियां मर गईं, जिससे नगर में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर शनिवार को मृत मछलियों को कुएं से बाहर निकाला गया।

नगर में पेयजल वितरण के लिए मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के तहत करोड़ों रु की लागत से पेयजल लाइन और फिल्टर प्लांट का निर्माण किया गया था, लेकिन इसके बावजूद दशकों पुराने कुएं से भी पेयजल का वितरण जारी है। शासन के निर्देश पर शुक्रवार को कुओं में पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लिचिंग पाउडर डाला गया था।