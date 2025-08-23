कला के नाम पर शोषण! डांस टीचर ने पहले नाबालिग छात्रा का किया यौन शोषण, फिर वायरल किया वीडियो

मेरी खबरें
    आरोप के मुताबिक, धीरज ने पीड़िता के साथ दो बार दुष्कर्म भी किया। इसके बाद अगस्त 2024 में उसने पीड़िता के पिता मोबाइल पर एक इंस्टाग्राम आईडी बनाकर उसके न्यूड फोटो डाले और अश्लील टिप्पणियां कर उन्हें वायरल कर दिया। पीड़िता ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर 19 अगस्त 2025 को घटना की शिकायत पुलिस में की।

    By PremVijay Patil
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 23 Aug 2025 10:35:01 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 23 Aug 2025 10:35:01 PM (IST)
    1. पीथमपुर में डांस टीचर ने नाबालिग छात्रा का किया यौन शोषण
    2. धमकाते हुए सोशल मीडिया पर वायरल किए अश्लील वीडियो
    3. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, पीथमपुर/धार। पीथमपुर के सेक्टर-1 थाना क्षेत्र में एक डांस टीचर ने 11वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और उसके आपत्तिजनक वीडियो बनाए। आरोप है कि आरोपित ने छात्रा को धमकाकर यह सब किया और बाद में उसके पिता के सोशल मीडिया एक माध्यम के अकाउंट पर उसके न्यूड फोटो और अश्लील कमेंट्स वायरल कर दिए। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

    डांस टीचर ने बनाया आपत्तिजनक वीडियो

    सेक्टर-01 थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता (17 वर्ष, 10 माह) एक निजी एकेडमी में 11वीं की छात्रा है। वह स्कूल के डांस टीचर धीरज उर्फ शिवा निवासी शहडोल से डांस सीखती थी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 1 अप्रैल 2024 को आरोपित धीरज ने उसे फोन कर अपनी दूसरी डांस क्लास, जो काका कॉम्प्लेक्स आजाद चौराहे के पास है, में बुलाया। वहां आरोपित ने उससे आपत्तिजनक वीडियो बनाने को कहा। जब छात्रा ने मना किया तो आरोपित ने उसके साथ मारपीट की और डरा-धमकाकर उसके न्यूड यानी अश्लील वीडियो बनाए।

    पीड़िता के साथ दो बार दुष्कर्म भी किया

    आरोप के मुताबिक, धीरज ने पीड़िता के साथ दो बार दुष्कर्म भी किया। इसके बाद अगस्त 2024 में उसने पीड़िता के पिता मोबाइल पर एक इंस्टाग्राम आईडी बनाकर उसके न्यूड फोटो डाले और अश्लील टिप्पणियां कर उन्हें वायरल कर दिया। पीड़िता ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर 19 अगस्त 2025 को घटना की शिकायत पुलिस में की। करीब एक साल से भी अधिक समय बाद यह रिपोर्ट दर्ज करवाई।

    आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

    पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपित धीरज उर्फ शिवा के खिलाफ भादवि, पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। यह मामला खंडवा के मांधाता थाने से देहाती नालसी पर प्राप्त हुआ था। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।

