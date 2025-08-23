कला के नाम पर शोषण! डांस टीचर ने पहले नाबालिग छात्रा का किया यौन शोषण, फिर वायरल किया वीडियो

नईदुनिया प्रतिनिधि, पीथमपुर/धार। पीथमपुर के सेक्टर-1 थाना क्षेत्र में एक डांस टीचर ने 11वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और उसके आपत्तिजनक वीडियो बनाए। आरोप है कि आरोपित ने छात्रा को धमकाकर यह सब किया और बाद में उसके पिता के सोशल मीडिया एक माध्यम के अकाउंट पर उसके न्यूड फोटो और अश्लील कमेंट्स वायरल कर दिए। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

डांस टीचर ने बनाया आपत्तिजनक वीडियो सेक्टर-01 थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता (17 वर्ष, 10 माह) एक निजी एकेडमी में 11वीं की छात्रा है। वह स्कूल के डांस टीचर धीरज उर्फ शिवा निवासी शहडोल से डांस सीखती थी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 1 अप्रैल 2024 को आरोपित धीरज ने उसे फोन कर अपनी दूसरी डांस क्लास, जो काका कॉम्प्लेक्स आजाद चौराहे के पास है, में बुलाया। वहां आरोपित ने उससे आपत्तिजनक वीडियो बनाने को कहा। जब छात्रा ने मना किया तो आरोपित ने उसके साथ मारपीट की और डरा-धमकाकर उसके न्यूड यानी अश्लील वीडियो बनाए।