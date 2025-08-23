Indore में सराफा चौपाटी को लेकर व्यापारियों का विरोध जारी, विधायक और महापौर से मुलाकात कर जताई नाराजगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सराफा बाजार में अपने व्यापार को बचाने के लिए चाट-चौपाटी हटाने की मांग कर रहे व्यापारी अब एकजुट होने लगे हैं। सराफा व्यापारी एसोसिएशन ने घोषणा कर दी है कि सराफा में गहनों की दुकानें रात दस बजे तक खुली रहेगी। व्यापारी नेताओं के उन बयानों से भी नाखुश नजर आ रहे हैं जिनमें वे चौपाटी पर 80 दुकानें लगाने की पैरवी कर रहे हैं।

विधायक और महापौर से मुलाकात की व्यापारी एसोसिएशन ने शनिवार को क्षेत्रीय विधायक मालिनी गौड़ और महापौर पुष्यमित्र भार्गव से भी मुलाकात की। लिखित में अपना पक्ष और ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने कहा 80 दुकानों को पुरातन बताने का दावा भी तथ्यों से परे हैं। सराफा में चाट-चौपाटी के लिए दुकानों के लिए ओटले किराए पर नहीं देने का ऐलान व्यापारी कर चुके हैं। इससे 1 सितंबर से चाट-चौपाटी बंद होने की स्थिति बनती दिखी।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने किया ऐलान इस बीच महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने ऐलान कर दिया कि वे 80 परंपरागत दुकानों को सड़क पर लगाने की अनुमति देंगे। इसके बाद सराफा व्यापारी एसोसिएशन शनिवार को सुबह पहले विधायक मालिनी गौड़ से मिलने पहुंचे। शाम को महापौर पुष्यमित्र भार्गव से भी मिले। व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष हुकम सोनी ने महापौर से कहा कि हम अपने व्यापारी की कीमत पर चौपाटी लगने की अनुमति नहीं दे सकते। महापौर ने कहा कि पुरानी 80 दुकानों को छोड़ शेष हटा दी जाएगी। अग्नि सुरक्षा से लेकर कैमरे लगाने जैसे सभी प्रबंध होंगे। इस पर सराफा व्यापारियों ने कहा कि 80 दुकानों को अनुमति देने के लिए हमसे तो कोई चर्चा नहीं हुई। हम ओटले किराए पर नहीं देंगे। इस पर महापौर ने कहा कि आप व्यापारियों को मजबूत कर लिजिए। व्यापारी एसोसिएशन ने कहा कि हम मजबूत हैं व्यापारी एसोसिएशन ने कहा कि हम मजबूत हैं और रात दस बजे तक अब सराफा बाजार में दुकानें खुली रहेगी। उस दौरान सड़क पर कब्जे नहीं हो और यातायात बाधित न हो इसकी व्यवस्था जिम्मेदार कर लें। व्यापारियों के इस कदम के बाद चाट चौपाटी रात 11 बजे तक ही खुल सकेगी। 80 दुकानों की सूची पर सवाल रात्रिकालीन चाट चौपाटी व्यापारी एसोसिएशन ने 80 दुकानों को 70 से 15 साल पुराना होना बताया है। इसी आधार पर जनप्रतिनिधि इतनी दुकानों को सराफा में लगाने की अनुमति देने की बात कह रहे हैं।