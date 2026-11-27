नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। गेहूं की बोवनी हो चुकी है, लेकिन सिंचाई के लिए नर्मदा का पानी अब तक 66 गांवों में नहीं पहुंचा। फसल सूखने का खतरा मंडराने लगा है और किसान दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। इसी बेबसी को विरोध का प्रतीक बनाकर गुरुवार को राजगढ़ से कुछ किसान हाथ, पैर और गले में जंजीरें बांधकर धार के लिए पैदल निकले थे।

करीब 48 किमी का रास्ता 16 घंटे 30 मिनट तक पैदल चलकर शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां धरने पर बैठकर उन्होंने कहा कि खेतों को पानी मिलने तक आंदोलन नहीं रुकेगा। जंजीरों में जकड़े किसानों का ये प्रदर्शन प्रशासन का ध्यान नर्मदा सिंचाई परियोजना की बदहाल व्यवस्थाओं की ओर खींचने की कोशिश थी।

एसडीएम के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ धरना धार पहुंचने पर डिप्टी कलेक्टर सलोनी अग्रवाल किसानों की बात सुनने पहुंचीं, लेकिन उन्होंने कलेक्टर के सामने ही समस्याएं रखने की बात कही। इसके बाद शाम को एसडीएम राजकुमार हलदर पहुंचे और उन्होंने किसानों की मांगें सुनीं और कलेक्टर तक उनकी मांगें पहुंचाने का आश्वासन दिया। इसके बाद वे माने और धरने से उठे और अपने गंतव्य की ओर लौटे। यह भी पढ़ें- भैरूंदा में 536 करोड़ की सीप-अंबर सिंचाई परियोजना का लोकार्पण, 76 गांवों को मिलेगा नर्मदा का पानी जल सत्याग्रह के बाद भी नहीं मिला पानी भारतीय किसान यूनियन संघ के जिलाध्यक्ष राकेश सोलंकी ने बताया कि एक माह पहले सरदारपुर में माही नदी के तट पर जल सत्याग्रह किया था। तब प्रशासन ने 66 गांवों के किसानों को पानी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन नर्मदा का पानी नहीं पहुंचा।