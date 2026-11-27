नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। भैरूंदा के दशहरा मैदान में मुख्यमंत्री डा मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार के लिए यह वर्ष कृषि कल्याण का वर्ष है। किसानों की समृद्धि और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है।

इसी दिशा में शुक्रवार को सीहोर जिले के भैरूंदा में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 536.23 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सीप-अंबर सिंचाई परियोजना के फेज-1 और फेज-2 का लोकार्पण किया।

इस परियोजना से भैरूंदा विकासखंड के 76 गांवों के किसानों को नर्मदा नदी का पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध हो सकेगा। परियोजना के माध्यम से कुल 30 हजार 91 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही कार्यक्रम में 41.44 करोड़ रुपये की लागत के विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया गया। 76 गांवों की बदलेगी खेती की तस्वीर सीप-अंबर सिंचाई परियोजना को दो चरणों में तैयार किया गया है। फेज-1 के अंतर्गत 47 गांवों की 15 हजार 284 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी, जबकि फेज-2 में 29 गांवों की 14 हजार 807 हेक्टेयर भूमि लाभान्वित होगी। इस तरह दोनों चरणों से कुल 76 गांवों के किसानों को लाभ मिलेगा।