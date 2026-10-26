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धार में कार के टायर में लगी आग, पुलिया से टकराकर नीचे गिरने से पूरी गाड़ी में फैली; चार युवक जिंदा जल गए

Dhar Car Fire: धार जिले में कार में आग लगने से सागौर निवासी चार युवकों की मौत हो गई एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया।

By PremVijay PatilEdited By: Prashant Pandey
Publish Date: Mon, 26 Oct 2026 08:50:09 AM (IST)Updated Date: Mon, 26 Oct 2026 10:04:23 AM (IST)
धार में कार के टायर में लगी आग, पुलिया से टकराकर नीचे गिरने से पूरी गाड़ी में फैली; चार युवक जिंदा जल गए
कार में आग लगने की प्रतीकात्मक तस्वीर।

HighLights

  1. सांवरिया सेठ मंदिर में दर्शन करने लौट रहे थे
  2. टायर में आग के बाद पुलिया से नीचे गिरी कार
  3. धार जिले में फोरलेन पर हुआ यह बड़ा हादसा

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। धार जिले में चलती कार में आग लगने से सागौर निवासी चार युवकों की मौत होने और एक युवक के गंभीर रूप से झुलस गया। हादसा फोरलने पर हुआ, जहां कार के टायर में आग लगने के बाद वो पुलिया से नीचे गिर गई। इसके बाद आग पूरी कार में फैल गई और उसमें सचार चार युवक जिंदा जल गए। जानकारी के मुताबिक कार सवार युवक सांवरिया सेठ मंदिर से दर्शन करने लौट रहे थे। तभी यह हादसा हो गया।

हादसे में घायल युवक को इलाज के लिए इंदौर के अस्पताल रेफर किया गया है। वह 35 से 40 प्रतिशत झुलस गया है। सूचना मिलने के पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाई। इसके बाद कार में से चार युवकों के शवों को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान कार में सवार युवक कार के नीचे गिरने से घायल हो गए और अंदर ही आग की लपटों में घिर गए।


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मंदिर के बाहर पांचों दोस्तों ने तस्वीर खिंचवाई थी।

हादसे में मृतकों के नाम

1. भीम पिता विक्रम, उम्र - 24 वर्ष, निवासी – बड़ी सागौर, थाना, सागौर, जिला धार

2. चेतन पिता जीवन, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम सागोर, थाना सागौर, जिला धार

3. आदित्य पिता संतोष तिवारी, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम सागौर, थाना सागौर, जिला धार

4. अभिषेक पिता लक्ष्यमण सोलंकी, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम सोहगापुरा, थाना सागौर, जिला धार

घायल

तुषार मंडलोई पिता मुकेश मण्डलोई, उम्र – 20 वर्ष, निवासी – माधवपुरा (सागौर कुटी) थाना बगदुन, जिला धार

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