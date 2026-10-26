धार में कार के टायर में लगी आग, पुलिया से टकराकर नीचे गिरने से पूरी गाड़ी में फैली; चार युवक जिंदा जल गए

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। धार जिले में चलती कार में आग लगने से सागौर निवासी चार युवकों की मौत होने और एक युवक के गंभीर रूप से झुलस गया। हादसा फोरलने पर हुआ, जहां कार के टायर में आग लगने के बाद वो पुलिया से नीचे गिर गई। इसके बाद आग पूरी कार में फैल गई और उसमें सचार चार युवक जिंदा जल गए। जानकारी के मुताबिक कार सवार युवक सांवरिया सेठ मंदिर से दर्शन करने लौट रहे थे। तभी यह हादसा हो गया।

हादसे में घायल युवक को इलाज के लिए इंदौर के अस्पताल रेफर किया गया है। वह 35 से 40 प्रतिशत झुलस गया है। सूचना मिलने के पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाई। इसके बाद कार में से चार युवकों के शवों को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान कार में सवार युवक कार के नीचे गिरने से घायल हो गए और अंदर ही आग की लपटों में घिर गए।