मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    दिन में होटल में रुककर रात में करते थे वाहन चोरी, पुलिस ने दंपति को किया गिरफ्तार

    ग्राम कानवन एवं महाराष्ट्र से वाहन चुरा कर घूमने वाले गाजियाबाद के दंपती को कानवन थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से चुराई गई दो ईको कारें भी बरामद की गईं।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 01 Sep 2025 03:59:43 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Sep 2025 03:59:43 AM (IST)
    दिन में होटल में रुककर रात में करते थे वाहन चोरी, पुलिस ने दंपति को किया गिरफ्तार
    दिन में होटल में रुककर रात में करते थे वाहन चोरी

    HighLights

    1. पुलिस ने गाजियाबाद के दंपती को कानवन थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया
    2. उनके कब्जे से चुराई गई दो ईको कारें भी बरामद की गईं

    नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। ग्राम कानवन एवं महाराष्ट्र से वाहन चुरा कर घूमने वाले गाजियाबाद के दंपती को कानवन थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से चुराई गई दो ईको कारें भी बरामद की गईं।

    टीआइ अभय नेमा ने बताया कि 29 अगस्त को फरियादी कमल राठौर निवासी ग्राम छोकलां की नयापुरा, कानवन में उसके दोस्त के घर के बाहर खड़ी ईको कार (एमपी 09-सीआर 4268) चोरी हो गई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच शुरू की।

    अपराधियों को पकड़ने के लिए एसडीओपी अरविंद सिंह तोमर के नेतृत्व में थाना कानवन तथा साइबर सेल धार की टीम बनाई गई। टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपित हुसैन निवासी शालीमार गार्डन, गाजियाबाद तथा उसकी पत्नी नौसाबा को पकड़ा।

    पुलिस ने क्या कहा

    थाना प्रभारी नेमा ने बताया कि आरोपितों ने स्वीकार किया कि दोनों सात दिन पहले दिल्ली से मुंबई गए थे और वहां पालघर से दोपहिया वाहन चोरी किया। वहां से पनवेल, मुंबई पहुंचकर दोपहिया वाहन को एक पेट्रोल पंप के पास छोड़कर पनवेल से ईको वाहन (एमएच 46-जेड 3035) चुराकर कानवन आए। फिर यहां नयापुरा से ईको वाहन (एमपी 09-सीआर 4268) को चुराया।

    आरोपितों ने पूछताछ में बताया कि वे चोरी की वारदात कर *दिन में होटल में रुकते थे और रात में चोरी किए गए वाहन को लेकर निकलते थे।

    इसे भी पढ़ें- Air India Flight: इंदौर जा रही एअर इंडिया उड़ान में इंजन आग का संकेत, पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग कराई

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.