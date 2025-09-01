दिन में होटल में रुककर रात में करते थे वाहन चोरी, पुलिस ने दंपति को किया गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। ग्राम कानवन एवं महाराष्ट्र से वाहन चुरा कर घूमने वाले गाजियाबाद के दंपती को कानवन थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से चुराई गई दो ईको कारें भी बरामद की गईं। टीआइ अभय नेमा ने बताया कि 29 अगस्त को फरियादी कमल राठौर निवासी ग्राम छोकलां की नयापुरा, कानवन में उसके दोस्त के घर के बाहर खड़ी ईको कार (एमपी 09-सीआर 4268) चोरी हो गई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच शुरू की।

अपराधियों को पकड़ने के लिए एसडीओपी अरविंद सिंह तोमर के नेतृत्व में थाना कानवन तथा साइबर सेल धार की टीम बनाई गई। टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपित हुसैन निवासी शालीमार गार्डन, गाजियाबाद तथा उसकी पत्नी नौसाबा को पकड़ा। पुलिस ने क्या कहा थाना प्रभारी नेमा ने बताया कि आरोपितों ने स्वीकार किया कि दोनों सात दिन पहले दिल्ली से मुंबई गए थे और वहां पालघर से दोपहिया वाहन चोरी किया। वहां से पनवेल, मुंबई पहुंचकर दोपहिया वाहन को एक पेट्रोल पंप के पास छोड़कर पनवेल से ईको वाहन (एमएच 46-जेड 3035) चुराकर कानवन आए। फिर यहां नयापुरा से ईको वाहन (एमपी 09-सीआर 4268) को चुराया।