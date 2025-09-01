Air India Flight: इंदौर जा रही एअर इंडिया उड़ान में इंजन आग का संकेत, पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग कराई

नईदुनिया प्रतिनिधि, नई दिल्ली/इंदौर। इंदौर जा रही एअर इंडिया की उड़ान में तकनीकी खामी की आशंका के बीच पायलट ने यू टर्न लेकर नई दिल्ली के आइजीआइ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई। उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद ही यह समस्या सामने आई। इमरजेंसी लैंडिंग पूरी तरह सफल रही, जिसके बाद सभी यात्रियों ने राहत की सांस ली।

लैंडिंग के बाद उड़ान में सवार यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई और उन्हें दूसरे विमान से इंदौर भेजा गया। इंदौर जा रही एअर इंडिया की उड़ान संख्या एआइ 2913 शनिवार को निर्धारित समय से आधे घंटे विलंब से सुबह करीब छह बजे उड़ान भर रही थी।