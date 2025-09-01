मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Air India Flight: इंदौर जा रही एअर इंडिया उड़ान में इंजन आग का संकेत, पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग कराई

    इंदौर जा रही एअर इंडिया की उड़ान में तकनीकी खामी की आशंका के बीच पायलट ने यू टर्न लेकर नई दिल्ली के आइजीआइ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई। उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद ही यह समस्या सामने आई। इमरजेंसी लैंडिंग पूरी तरह सफल रही, जिसके बाद सभी यात्रियों ने राहत की सांस ली।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 01 Sep 2025 03:49:04 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Sep 2025 03:49:04 AM (IST)
    Air India Flight: इंदौर जा रही एअर इंडिया उड़ान में इंजन आग का संकेत, पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग कराई
    इंदौर जा रही एअर इंडिया उड़ान में इंजन आग का संकेत

    HighLights

    1. इंदौर जा रही एअर इंडिया की उड़ान में तकनीकी खामी
    2. पायलट ने यू टर्न लेकर नई दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग कराई
    3. उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद ही यह समस्या सामने आई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, नई दिल्ली/इंदौर। इंदौर जा रही एअर इंडिया की उड़ान में तकनीकी खामी की आशंका के बीच पायलट ने यू टर्न लेकर नई दिल्ली के आइजीआइ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई। उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद ही यह समस्या सामने आई। इमरजेंसी लैंडिंग पूरी तरह सफल रही, जिसके बाद सभी यात्रियों ने राहत की सांस ली।

    लैंडिंग के बाद उड़ान में सवार यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई और उन्हें दूसरे विमान से इंदौर भेजा गया। इंदौर जा रही एअर इंडिया की उड़ान संख्या एआइ 2913 शनिवार को निर्धारित समय से आधे घंटे विलंब से सुबह करीब छह बजे उड़ान भर रही थी।

    उड़ान भरने के कुछ मिनटों बाद विमान जब पूरी ऊंचाई पर पहुंचा, तो पायलट को विमान के दाएं इंजन में आग लगने का संकेत मिला। सूत्रों के अनुसार विमान का फायर अलार्म बजने लगा। इसके बाद पायलट ने आइजीआइ एयरपोर्ट के एटीसी को सूचित किया और दिल्ली वापसी का अनुरोध किया। एटीसी ने फौरन क्लीयरेंस दे दी।

    विमान ने झज्जर के ऊपर से यू टर्न लिया और रोहतक, हसनगढ़ व बहादुरगढ़ के ऊपर से वापसी करते हुए आइजीआइ एयरपोर्ट पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। लैंडिंग होते ही यात्रियों को इमरजेंसी गेट से निकाला गया। एयरपोर्ट पर अग्निशमन दल सहित पूरी टीम अलर्ट पर थी।

    एयर इंडिया का बयान

    एअर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि पायलट को दाएं इंजन में आग लगने का संकेत मिला था, जिसके बाद क्रू के सहमति से इंजन को बंद किया गया और दिल्ली एयरपोर्ट पर लौटने का फैसला लिया गया। विमान की सुरक्षित लैंडिंग कर जांच की गई। यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया गया।

    तीन घंटे बाद इंदौर आई उड़ान

    दिल्ली से इंदौर आने वाली एयर इंडिया की अगली उड़ान सुबह 10.30 बजे इंदौर पहुंची, जिसमें करीब 90 यात्री सवार थे। यह विमान सुबह 11 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुआ।

    इसे भी पढ़ें- मध्य प्रदेश से नागालैंड तक हिली धरती, अफगानिस्तान केंद्रित Earthquake के झटके दिल्ली-एनसीआर तक महसूस

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.