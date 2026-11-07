दिसंबर में धार-इंदौर के बीच मेमू ट्रेन चलने की जागी उम्मीद, बरसों पुराना सपना होगा साकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार : दीपावली के उत्सवी माहौल के बीच धार जिले के लिए रेलवे की ओर से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। धार से इंदौर तक ट्रेन में सफर करने का बरसों पुराना सपना अब साकार होने की उम्मीद जागी है।
रेल सुरक्षा आयुक्त ई. श्रीनिवासन के दो दिवसीय निरीक्षण के बाद रेलखंड को यात्री ट्रेन संचालन के लिए सुरक्षित पाया गया है। निरीक्षण में सामने आई कुछ छोटी कमियों को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर दिसंबर में धार-इंदौर के बीच ट्रेन का संचालन शुरू होने की पूरी संभावना है।
शुक्रवार को जब इंजन के साथ दो डिब्बों वाली ट्रॉयल ट्रेन धार स्टेशन पहुंची और यहां से 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से टीही के लिए रवाना हुई तो वर्षों का इंतजार कर रहे लोगों के चेहरे खिल उठे। ट्रेन ने 47 किमी का सफर महज 26 मिनट में पूरा किया। टीही की 2.957 किमी लंबी सुरंग से भी ट्रेन 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरी।
नियमित यात्री ट्रेन चलाने से पहले रेल सुरक्षा आयुक्त ने दो दिनों तक पूरे रेलखंड का निरीक्षण किया। पहले दिन आठ ट्रालियों के माध्यम से पटरी और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं की जांच की गई। दूसरे दिन गुणावद से धार स्टेशन तक निरीक्षण हुआ। इस दौरान रेल पटरी, पुल-पुलिया, सिग्नल, विद्युत लाइन और सुरंग की सुरक्षा परखी गई। धार स्टेशन पर भी करीब एक घंटे तक टिकट घर, स्टेशन मास्टर कक्ष, कंट्रोल रूम, शौचालय और संचार व्यवस्था का जायजा लिया गया।
निरीक्षण के दौरान धार स्टेशन के स्टेशन मास्टर कक्ष से गुणावद स्टेशन पर संपर्क किया गया। धार से आवाज पहुंच रही थी, लेकिन दूसरी ओर से आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अधिकारियों ने इस कमी को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए। इसके अलावा कुछ अन्य छोटी कमियां भी सामने आई हैं।
हमने दो दिनों में टीही से धार तक सीएसआर के तहत परीक्षण पूरा कर लिया है, कोई बड़ी कमी नहीं मिली है। हालांकि कुछ छोटी कमियां जरूर मिली है, जिसे दूर कर दी जाएगी। कमियां दूर होने के बाद निरीक्षण रिपोर्ट रेलवे मंडल को भेजी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी होगी। -ई. श्रीनिवासन, रेलवे सुरक्षा आयुक्त
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