दिसंबर में धार-इंदौर के बीच मेमू ट्रेन चलने की जागी उम्मीद, बरसों पुराना सपना होगा साकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार : दीपावली के उत्सवी माहौल के बीच धार जिले के लिए रेलवे की ओर से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। धार से इंदौर तक ट्रेन में सफर करने का बरसों पुराना सपना अब साकार होने की उम्मीद जागी है।

रेल सुरक्षा आयुक्त ई. श्रीनिवासन के दो दिवसीय निरीक्षण के बाद रेलखंड को यात्री ट्रेन संचालन के लिए सुरक्षित पाया गया है। निरीक्षण में सामने आई कुछ छोटी कमियों को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर दिसंबर में धार-इंदौर के बीच ट्रेन का संचालन शुरू होने की पूरी संभावना है।